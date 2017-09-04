Брат за брата. Портнов о депортации брата Саакашвили и Европе

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В Украине, как и в странах ЕС, тысячи людей имеют просроченные документы на право проживания, виды на жительство или разрешения на работу, напомнил украинцам юрист, экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов. Но все они "рано или поздно выходят из этой проблемы, если не совершают уголовных преступлений", — написал юрист на своей странице в Facebook, комментируя недавнее сообщение о депортации из Украины Давида Саакашвили — брата лишенного украинского гражданства экс-председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили.

"В Украине, как и в странах ЕС, тысячи людей имеют просроченные документы на право проживания, виды на жительство или разрешения на работу. Эти люди что-то пишут в миграционные органы, получают какие-то ответы и как-то рано или поздно выходят из этой проблемы, если не совершают уголовных преступлений. В этом смысл и суть европейских стандартов — обеспечить иностранному гражданину максимальные юридические возможности защиты на своей территории.

Но в Украине инициативно аннулировали разрешение на работу, нашли, задержали и сообщили о депортации брату Саакашвили, передав, таким образом, сигнал и привет бывшему Президенту Грузии. Ничего не поделаешь — европейская интеграция, соглашение об ассоциации, демократия, идеалы Майдана и революция достоинства.

Но думаю, не поможет. В ближайшие дни мы увидим прекрасный бардак на границе, поражение, позор и беспомощность властей", — пишет Портнов.

Скриншот с сайта Facebook

Давида Саакашвили — брата лишенного украинского гражданства бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили — депортируют из Украины, поскольку у него недействительный вид на жительство. Об этом сообщил директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

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"Сотрудниками Национальной полиции в Киеве был доставлен в органы Государственной миграционной службы гражданин Грузии Давид Саакашвили, который проживал в Украине по недействительному виду на жительство. Эта вид был отменен Государственной миграционной службой еще в марте 2017 года в связи с получением информации из Государственной службы занятости об аннулировании разрешения на трудоустройство", — сказал Шевченко.

По его словам, Давид Саакашвили еще тогда был должным образом проинформирован об отсутствии оснований для проживания в Украине, но в установленный законодательством срок не покинул территорию страны и находился в стране незаконно.

Всего же в течение августа 2017 года в Украине выявлено и привлечено к административной ответственности почти 3,5 тыс. нарушителей миграционного законодательства, вынесено около 1400 решений о принудительном возвращении, при этом в 280 случаях принято решение о запрете въезда на территорию Украины, сообщает пресс-служба Госмиграционной службы Украины в Facebook.

"В соответствии с требованиями украинского законодательства, иностранцы и лица без гражданства находятся на территории Украины исключительно на основаниях, определенных законом. Такое же законодательство действует в большинстве стран мира, в том числе во всех странах ЕС. Находящиеся в Украине иностранцы на равных правах с гражданами Украины обязаны уважать и соблюдать украинское законодательство. После того, как закончились основания для пребывания на территории нашего государства, иностранец обязан самостоятельно покинуть территорию Украины в соответствии с требованиями закона", — говорится в сообщении.