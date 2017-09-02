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    На границе с Польшей задержали пресс-секретаря партии Саакашвили

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    (обновлено: )24510
    Пресс-секретаря "Руху нових сил" задержали за то, что она сфотографировала живой кордон из пограничников, который нагнали для того, чтобы они не пустили в страну Михаила Саакашвили.
    Ситуация на границе с Польшей
    Рух нових сил / Facebook

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Пресс-секретаря "Руху нових сил" Марьяну Почтар задержали возле границы с Польшей.

    Об этом сообщает пресс-служба партии.

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    "Несколько минут назад пресс-секретаря движения задержали возле границы с Польшей за то, что она сфотографировала живой кордон из пограничников, который нагнали для того, чтобы они не пустили в страну Михаила Саакашвили", — говорится в сообщении.

    Ранее экс-советник главы МВД Илья Кива заявил о задержании брата бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Давида. Он уточнил, что готовятся документы на депортацию в Грузию брата Саакашвили.

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