На границе с Польшей задержали пресс-секретаря партии Саакашвили

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Пресс-секретаря "Руху нових сил" Марьяну Почтар задержали возле границы с Польшей.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

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"Несколько минут назад пресс-секретаря движения задержали возле границы с Польшей за то, что она сфотографировала живой кордон из пограничников, который нагнали для того, чтобы они не пустили в страну Михаила Саакашвили", — говорится в сообщении.

Ранее экс-советник главы МВД Илья Кива заявил о задержании брата бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Давида. Он уточнил, что готовятся документы на депортацию в Грузию брата Саакашвили.