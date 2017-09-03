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    Политика

    Саакашвили отказался пересекать границу Украины вместе с оппозиционером из РФ

    Тема:

    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (318)

    (обновлено: )48801
    Как отмечается в сообщении, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили намерен вместе с украинцами вернуться в Украину 10 сентября.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой заявил, что экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили намерен вместе с украинцами вернуться в Украину. Об этом он написал в Facebook.

    "Михаил Саакашвили поблагодарил за желание помочь, но решил прорываться в Украину с гражданами Украины, депутатами и обычными гражданами", – написал российский оппозиционер.

    Кроме того, он отметил, что "присутствие гражданина России, страны-агрессора может создать неприятный инцидент" во время совместного приезда в Украину.

    Ранее Саакашвили заявил, что вернется в Украину с территории Польши 10 сентября через пункт пропуска "Краковец". Члены его партии "Движение новых сил" сообщили о намерении встретить своего лидера на границе и провезти в Украину. Порошенко 30 августа посетил с рабочим визитом Львовскую область, где принял участие в мероприятиях по случаю открытия новой школы.

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