Саакашвили отказался пересекать границу Украины вместе с оппозиционером из РФ

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой заявил, что экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили намерен вместе с украинцами вернуться в Украину. Об этом он написал в Facebook.

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"Михаил Саакашвили поблагодарил за желание помочь, но решил прорываться в Украину с гражданами Украины, депутатами и обычными гражданами", – написал российский оппозиционер.

Кроме того, он отметил, что "присутствие гражданина России, страны-агрессора может создать неприятный инцидент" во время совместного приезда в Украину.

Ранее Саакашвили заявил, что вернется в Украину с территории Польши 10 сентября через пункт пропуска "Краковец". Члены его партии "Движение новых сил" сообщили о намерении встретить своего лидера на границе и провезти в Украину. Порошенко 30 августа посетил с рабочим визитом Львовскую область, где принял участие в мероприятиях по случаю открытия новой школы.