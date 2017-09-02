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    Миграционная служба отпустила брата Саакашвили

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    (обновлено: )13
    Как отметил Юрий Деревянко, Давид Саакашвили не подписывал никаких документов, однако ему хотели вручить протокол об админнарушении, штраф и документ об обязательстве покинуть территорию Украины в определенный период.
    Работа миграционной службы в Украине. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Миграционная служба Украины отпустила брата экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Давида, сообщил внефракционный нардеп Юрий Деревянко.

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    Ранее экс-советник главы МВД Илья Кива сообщил, что брат Саакашвили в субботу утром задержан в Киеве за нарушение сроков пребывания в Украине, также готовится его депортация. Михаил Саакашвили заявил, что сотрудники Министерства внутренних дел увезли его брата Давида в неизвестном направлении.

    Как отметил Деревянко, директор департамента Миграционной службы, который в субботу не работает и в котором находится весь пакет документов по брату Саакашвили, находилась в отделении полиции, куда его доставили.

    "На вопрос, является ли Давид задержанным, или он может уйти, или к нему применяют элементы принуждения, она (директор департамента Миграционной службы — ред.) ответила: "Нет", после чего Саакашвили встал и ушел", — сказал Деревянко, сообщается на странице "Движения новых сил" в Facebook.

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    Он уточнил, что Давид Саакашвили не подписывал никаких документов, однако ему хотели вручить протокол об админнарушении, штраф и документ об обязательстве покинуть территорию Украины в определенный период.

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