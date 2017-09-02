Саакашвили прокомментировал задержание своего брата в Киеве

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что сотрудники Министерства внутренних дел увезли его брата Давида в неизвестном направлении.

Бывший советник министра внутренних дел Украины Илья Кива в эфире телеканала "112 Украина" в субботу заявил, что брата Саакашвили задержали и готовят к депортации.

"Сегодня на рассвете восемь представителей МВД Авакова (глава МВД Украины Арсен Аваков — ред.) задержали моего брата Давида Саакашвили, когда он выходил из дома в Киеве и увезли в неизвестном направлении. Он юрист, имел документ о проживании в Украине, видимо, таким образом пытаются повлиять на меня, чтобы я передумал возвращаться. Вы очень плохо меня знаете, это как раз еще больше укрепляет мою решимость защищать Украину и украинцев", — написал Саакашвили в субботу в Facebook.

Также он заявил, что власти Украины направили во все западные пограничные пункты мобильные группы из Киева, чтобы не допустить его возвращения в Украину.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Погранслужба Украины заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны.

Саакашвили заявил, что вернется в Украину с территории Польши 10 сентября через пункт пропуска "Краковец".