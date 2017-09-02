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    Политика

    Саакашвили прокомментировал задержание своего брата в Киеве

    Тема:

    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (313)

    (обновлено: )17210
    Как заявил бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, задержанием его брата Давида власти пытаются заставить его передумать возвращаться в Украину.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что сотрудники Министерства внутренних дел увезли его брата Давида в неизвестном направлении.

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    Бывший советник министра внутренних дел Украины Илья Кива в эфире телеканала "112 Украина" в субботу заявил, что брата Саакашвили задержали и готовят к депортации.

    "Сегодня на рассвете восемь представителей МВД Авакова (глава МВД Украины Арсен Аваков — ред.) задержали моего брата Давида Саакашвили, когда он выходил из дома в Киеве и увезли в неизвестном направлении. Он юрист, имел документ о проживании в Украине, видимо, таким образом пытаются повлиять на меня, чтобы я передумал возвращаться. Вы очень плохо меня знаете, это как раз еще больше укрепляет мою решимость защищать Украину и украинцев", — написал Саакашвили в субботу в Facebook.

    Также он заявил, что власти Украины направили во все западные пограничные пункты мобильные группы из Киева, чтобы не допустить его возвращения в Украину.

    Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Погранслужба Украины заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны.

    Саакашвили заявил, что вернется в Украину с территории Польши 10 сентября через пункт пропуска "Краковец".

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