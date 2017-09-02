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    Общество

    Пограничники опровергают задержание пресс-секретаря партии Саакашвили

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    Как сообщается, пресс-секретарю "Движения новых сил" объяснили порядок съемок в контролируемом пограничном районе и "попросили на будущее согласовывать свои действия в соответствии с требованиями законодательства и Госпогранслужбы".
    Ситуация на границе с Польшей
    Рух нових сил / Facebook

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Представители Госпогранслужбы Украины не задерживали пресс-секретаря "Движения новых сил" Марьяну Почтар. Об этом 2 сентября заявил помощник главы ГПСУ Олег Слободян.

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    "Пограничники обнаружили вблизи границы неизвестное лицо, которое несанкционированно проводило фото- и видеосъемку позиций на границе. Именно сейчас проводятся командно-штабные учения и подобные укрепления позиций происходят и на других участках", — заявил Слободян.

    Он добавил, что гражданке, которой оказалась Марьяна Почтар, объяснили порядок съемок в контролируемом пограничном районе и "попросили на будущее согласовывать свои действия в соответствии с требованиями законодательства и Госпогранслужбы".

    В свою очередь сама Поштар заявила, что ее "задержали на несколько минут, но вскоре, после того как в ситуацию вмешался старший по смене, отпустили", сообщает "Громадське".

    Ранее сообщалось, что пресс-секретаря "Движения новых сил" Марьяну Почтар задержали возле границы с Польшей. 

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