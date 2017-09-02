Пограничники опровергают задержание пресс-секретаря партии Саакашвили

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Представители Госпогранслужбы Украины не задерживали пресс-секретаря "Движения новых сил" Марьяну Почтар. Об этом 2 сентября заявил помощник главы ГПСУ Олег Слободян.

"Пограничники обнаружили вблизи границы неизвестное лицо, которое несанкционированно проводило фото- и видеосъемку позиций на границе. Именно сейчас проводятся командно-штабные учения и подобные укрепления позиций происходят и на других участках", — заявил Слободян.

Он добавил, что гражданке, которой оказалась Марьяна Почтар, объяснили порядок съемок в контролируемом пограничном районе и "попросили на будущее согласовывать свои действия в соответствии с требованиями законодательства и Госпогранслужбы".

В свою очередь сама Поштар заявила, что ее "задержали на несколько минут, но вскоре, после того как в ситуацию вмешался старший по смене, отпустили", сообщает "Громадське".

Ранее сообщалось, что пресс-секретаря "Движения новых сил" Марьяну Почтар задержали возле границы с Польшей.