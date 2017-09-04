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    Политика

    Против Саакашвили подали четыре иска о защите чести и достоинства

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    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (320)

    (обновлено: )73
    Среди истцов - глава МВД страны Арсен Аваков, отстраненный от должности глава Государственной фискальной службы Роман Насиров и два депутата Верховной рады от фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский и Андрей Иванчук.
    Михаил Саакашвили
    REUTERS Gleb Garanich/File Photo

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Против экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в украинские суды подали четыре иска о защите чести, достоинства и деловой репутации; среди истцов — глава МВД страны Арсен Аваков, отстраненный от должности глава Государственной фискальной службы Роман Насиров и два депутата Верховной рады от фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский и Андрей Иванчук.

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    Информация об исках содержится на государственном сайте судебной власти Украины. В материалах на сайте суть исковых требований не указывается.

    Сообщается, что рассмотрение иска Авакова назначено на 18 сентября 2017 года в Днепровском районном суде Киева, иска Насирова – 8 сентября 2017 года в Шевченковском районном суде украинской столицы. Суды по искам Иванчука и Пашинского состояться в Подольском районном суде Киева 9 октября и 8 декабря 2017 года соответственно.

    Ранее Саакашвили заявил, что вернется в Украину с территории Польши 10 сентября через пункт пропуска "Краковец". Члены его партии "Движение новых сил" сообщили о намерении встретить своего лидера на границе и провезти в Украину. Порошенко 30 августа посетил с рабочим визитом Львовскую область, где принял участие в мероприятиях по случаю открытия новой школы.

     

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