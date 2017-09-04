Эксперт: Саакашвили - повод проверить готовность страны к протестам

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Брат Михаила Саакашвили Давид должен покинуть Украину, поскольку основания его пребывания в стране были исчерпаны еще в апреле. Об этом заявили в пресс-службе Государственной миграционной службы.

Накануне Давида Саакашвили доставили в подразделение миграционной службы, где сотрудники вынесли решение о депортации. Однако сам Саакашвили говорит, что все происходило вне рамок закона. По его словам, что к нему подошли сотрудники полиции и попросили сесть в машину, сказав, что повезут на встречу к Арсену Авакову. Вместо этого Давида отвезли в миграционную службу.

Позже в партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили заявили о задержании пресс-секретаря политсилы Марьяны Поштар. Ее задержали за то, что она будто бы сфотографировала живой кордон из пограничников.

Какие сюрпризы приготовил новый политический сезон, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политический консультант Петр Охотин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Затримання Давида Саакашвілі дійсно ознаменувало новий політичний сезон?

— Насправді питання з Давидом Саакашвілі виникло ще до того, як воно виникло із самим Михаїлом, якщо я не помиляюсь, ще в квітні в нього закінчилась довідка на перебування в Україні, і в принципі чисто де-юре дійсно міграційна служба має рацію, що порушує це питання. Я би сказав, що швидше політичний сезон може початися з цієї події, тому що, на жаль, бачимо, що активістів, які пікетують, які щось роблять, ми не можемо побачити, їх просто не існує. Тому це можна швидше сприймати як тестування того, наскільки суспільство буде організовуватись проти тиску на конкретних осіб, і бачимо, що насправді тут логіка така — якщо особа не дуже популярна, то і люди на її захист не вийдуть, попри те, що є питання до вибірковості правосуддя і власне, чесно кажучи, навіть, якщо законно все правильно щодо пана Давида, то все одно є питання: а що, він один з найгірших, хто зараз є в Україні і кого можна було би позбавити можливості перебувати тут?

А чому ситуація випливла саме зараз, якщо ще у квітні були підстави для випровадження за межі країни?

— Просто були більш цікаві події в ВР, в Кабміні, і, відверто кажучи, навіть самі медіа не сильно привертали до того увагу, хоча Михаїл Саакашвілі на Facebook писав, що далі буде гірше. І навколо позбавлення громадянства Михаїла Саакашвілі теж був такий великий скепсис, поки не підтвердили, що цей указ таки дійсно є. Тому швидше і зараз увага до Давида Саакашвілі прикута через те, що немає інших подій. Тільки б вони були, то всі такі речі просто б розчинились в медіапросторі.

Народний депутат від "Самопомочі" Семен Семенченко вважає, що мета цього затримання — це залякування українського суспільства. Це відповідає дійсності чи просто піар?

— Я в даному випадку ситуацію навколо Давида Саакашвілі розглядав би в контексті його брата, і анонсованого ним перетину кордону 10 вересня. Акція сама по собі теж виглядає як незаконна, деякі політики вдаються до радикальних слів. В цілому щодо того, що зараз робиться навколо Давида Саакашвілі — це швидше залякування не народу, а це швидше демонстрація можливих наслідків, якщо Саакашвілі спробує перетнути кордон. Плюс у справі Давида Саакашвілі Михаїл Саакашвілі сам бачить, що мільйонів активістів просто немає. На жаль, спілкуючись з колегами, я склав враження, що пан Михаїл трошки не вірить в ті 1,5% рейтингу, які в нього є за опитуваннями, і вірить в полки прихильників.

Чи вишлють Михаїла Саакашвілі з України, якщо він повернеться?

— Таку можливість я розглядаю фактично з листопада минулого року, коли партія Саакашвілі програла вибори в Грузії. Фактично тоді, коли його партія програла вибори на батьківщині, Саакашвілі перестав бути цікавим для українського політикуму, зокрема для Порошенка, і він не мав перемог для того, щоби закріпитися в українському політикумі, тобто весь цей медіаопус фактично здувся.

Стартував новий політичний сезон. Ваші прогнози, яким він буде?

— Найбільше зараз цікаво, яка буде доля коаліції. Чи візьмуть її на олівець, і ми побачимо фінальний список, чи ні, бо від цього залежить певна низка питань. По-перше, нові політичні торги, в тому числі при голосуванні за бюджет, а це такий ще один. А, по-друге, це існування ВР і можливі перевибори. Зараз фактично це така віртуальна річ, їх не мало би бути. Але, якщо зараз поставлене питання про коаліцію не спрацює, то ми можемо мати такий нестандартний розпуск парламенту і призначення нових виборів.

Щодо дострокових виборів, ситуація досі не вигідна президенту Порошенку?

— Перевибори ніколи не вигідні тим, хто при владі, тому що будь-які вибори для них означають витрати ресурсу, складання нових політичних союзів і політичних пасьянсів. І навіть якби на місці Порошенка була Тимошенко чи хтось інший, то все одно перевибори б нікому не були цікаві. Якщо ми подивимось на історію України, то згадаємо, що перевибори у нас — це наслідок певних криз, це криза 1994-го року, це криза 2007-го року, коли було протистояння між Ющенком і Тимошенко. І власне зараз такої гострої кризи немає, щонайменше співробітники поліції не зупиняють внутрішні війська тощо, тобто таке було при Ющенку.

З чим президент увійде в новий сезон? Які зараз його позиції?

— Він уже почав входити у новий політичний сезон, він відкриває різні такі малі інфраструктурні об'єкти. І якщо ми звернемо увагу, які саме це інфраструктурні об'єкти — це центр інтенсивної терапії, це школи, то це як раз гарне медійне тло для анонсування освітньої і медичної реформи. Тобто фактично далі як у серіалі розгортатиметься ця лінія, і ми маємо ще побачити напевне якусь таку велику перемогу на початку вересня, а далі буде спроба далі запустити її у ВР.

Ірина Луценко, представник президента України в Верховній Раді, повідомила, що президент вже визначився з двома кандидатами на пост глави НБУ. Також прозвучала заява, що документ про реінтеграцію Донбасу вже готовий. Як розвиватиметься ситуація у ВР?

— Взагалі я би почав з того, що мене як громадянина дуже лякає збільшення впливу родини Луценків на оточення Порошенка, коли дружина фактично очолює фракцію, а чоловік є генеральним прокурором України, тут уже починають з'являтися такі питання різного характеру. Щодо того, що ви назвали, то думаю, що по НБУ це буде знову фігура близька до Порошенка, і особливих змін ми не будемо бачити. Зараз Порошенко буде чітке обирати курс на те, щоби збільшити прихильність депутатів, які б за нього могли голосувати, отримувати медійні перемоги і фактично намагатися боротися проти Тимошенко та інших людей, які будуть критикувати особисто його, так як це було з Садовим, як це стало з Саакашвілі.

Про кадрові ротації в уряді дедалі частіше говорять експерти, політологи. Що ви скажете?

— Кадрові ротації — це або можливість відвести грім, тобто призначити винуватого за якісь невдачі, або ж кадрові призначення можуть змінитися через зміну квоти. Насправді, зараз я не бачу, чому потрібно було би міняти квоту, тому з кадрових призначень давайте говорити по ситуації.

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Напомним, нардеп Наталья Новак считает, что лишив Саакашвили гражданства, Порошенко признает, что дал его незаконно, а нардеп Алексей Гончаренко заявил, что из политической легенды бувший президент Грузии стал третьесортным политиком.

Скандал с гражданством неожиданно помог Саакашвили вернуть поддержку со стороны США, которую он ранее начал терять, считает политический эксперт Александр Кочетков.