ГПУ: по делу о поставках в ОРДО задержаны госслужащие

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Прокуратура разоблачила схему поставки товаров из Украины на неподконтрольные территории Донецкой области. Организаторы этой сделки через оффшорные фирмы подписывали контракты на реализацию некой продукции в Грузии, ее перевозили через российскую границу, а оттуда везли в ОРДО.

В содействии подозревают чиновников таможенных органов. Потому что организаторам схемы Украина ещё и возмещала НДС. Правоохранители обнаружили возмещение на два миллиона гривен. На данный момент семи фигурантам объявлено подозрение в финансировании терроризма.

Незаконные схемы поставок товаров в ОРДО в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи виявлено вже чиновників митних органів або ДФС, які могли брати участь в цих оборудках?

— Поки що це таємниця слідства. Я не можу розкривати всі деталі, оскільки ви розумієте, схема працювала не один день. Враховуючи те, що все ж таки це територія непідконтрольна, нам потрібно працювати більш детально. Тому зараз оголошувати якісь прізвища чи посади я не можу.

Як довго тривали ці поставки? Про яку саме продукцію йшлося?

— Продукція була різна. Вона оформлювалася начебто як продукція на реалізацію до Грузії. Це були продовольчі товари, зокрема, цукор, шампанське, олія, товари першої необхідності. Відповідно, після того, як схема була розкрита, стало зрозуміло, що, окрім того, що товари постачалися на територію непідконтрольну Україні, а саме в місто Донецьк. І ще головне, що шахраї намагалися відшкодувати ПДВ.

Наскільки можна зараз судити, така схема — це поодинокий випадок або все ж таки є можливість того, що інші компанії також можуть поставляти за такими ж планами, за такими ж схемами продукцію до непідконтрольних територій?

— Це можливо. Для цього слідчі працюють ретельно, перевіряючи всю інформацію наявну у прокуратури на тепер. Надходить чимало повідомлень від небайдужих громадян також. І слідчі Донецької прокуратури, зокрема, працюють ретельно над цим питанням.

Що може загрожувати людям, які були затримані?

— Оскільки йде декілька кваліфікацій статей — це і замах на злочин, і зловживання владою або службовим становищем, фінансування тероризму, одна із статей, то санкції там досить серйозні.

Чи можуть бути причетні посадові особи Грузії до цієї схеми? І яким чином збиралися відшкодувати ПДВ?

— Там було дуже багато фіктивних документів. Зараз наразі вони вилучені, перевіряються. І пізніше буде інформація, яка вже буде доповнювати дану інформацію.

Ви вже згадували, що серед статей є в тому числі і зловживання службовим становищем. Тобто все ж таки державні службовці затримані?

— Так.

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На сьогодні чи є ще такі викриті вже схеми поставок до непідконтрольних територій?

— Наразі це основна. По решті опрацьовується інформації і буде надана пізніше.

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