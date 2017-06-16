Убийство Вороненкова. "Альфа" и СБУ провели обыски у "павлоградских патриотов"

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Группа сотрудников Службы безопасности Украины, бойцов "Альфы" и представителей прокуратуры из Киева в четверг провели обыски у активиста "Павлоградской самообороны" Ярослава Тарасенко в Павлограде (Днепропетровская область), сообщает руководитель штаба общественного формирования Сергей Тищенко.

"Ярослава Тарасенко без объяснений увезли сотрудники СБУ. По информации свидетелей происходящего, обыски связаны с убийством экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова", — пишет Павлоград.dp.ua.

Издание отмечает, что в 2015 году Тарасенко задержали по подозрению в разбое и хранении оружия. После нескольких судебных заседаний его отпустили.

О задержании Тарасенко сообщил также представитель Нацкорпуса Денис Середа. "Люди в форме заклинились в квартире, и что там происходило, мы не знаем, мы видели как его посадили побитого в машину и увезли не откоментировав происходящего", — написал он в комментарии на своей странице в Facebook.

Денис Середа/Facebook, 15 июня 2017

Он также разместил ряд видео, подписанных как "Обыски у павлоградских патриотов" (видео 1, видео 2, видео 3).

Экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит 23 марта 2017 года: когда он выходил из отеля в сопровождении охраны, к нему подошел мужчина и несколько раз выстрелил из пистолета. Охранник Вороненкова, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице.

Предполагаемый убийца Павел Паршин был родом и похоронен в Павлограде.