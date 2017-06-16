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    Общество

    Убийство Вороненкова. "Альфа" и СБУ провели обыски у "павлоградских патриотов"

    Тема:

    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование (135)

    (обновлено: )24720
    Обыски прошли в четверг. По данным местных СМИ и представителя Нацкорпуса, активиста Ярослава Тарасенко увезли в неизвестном направлении сотрудники спецслужбы.
    Обыски у павлоградских патриотов по делу об убийстве Вороненкова
    Скриншот видео Denis Sereda в Facebook

    КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Группа сотрудников Службы безопасности Украины, бойцов "Альфы" и представителей прокуратуры из Киева в четверг провели обыски у активиста "Павлоградской самообороны" Ярослава Тарасенко в Павлограде (Днепропетровская область), сообщает руководитель штаба общественного формирования Сергей Тищенко.

    Экс-депутат Государственной Думы РФ Мария Максакова-Игенбергс. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Максакова о "белорусском следе" в деле убийства Вороненкова

    "Ярослава Тарасенко без объяснений увезли сотрудники СБУ. По информации свидетелей происходящего, обыски связаны с убийством экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова", — пишет Павлоград.dp.ua.

    Издание отмечает, что в 2015 году Тарасенко задержали по подозрению в разбое и хранении оружия. После нескольких судебных заседаний его отпустили.

    О задержании Тарасенко сообщил также представитель Нацкорпуса Денис Середа. "Люди в форме заклинились в квартире, и что там происходило, мы не знаем, мы видели как его посадили побитого в машину и увезли не откоментировав происходящего", — написал он в комментарии на своей странице в Facebook.

    Денис Середа/Facebook, 15 июня 2017

    Он также разместил ряд видео, подписанных как "Обыски у павлоградских патриотов" (видео 1, видео 2, видео 3).

    Экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит 23 марта 2017 года: когда он выходил из отеля в сопровождении охраны, к нему подошел мужчина и несколько раз выстрелил из пистолета. Охранник Вороненкова, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице.

    Предполагаемый убийца Павел Паршин был родом и похоронен в Павлограде.

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