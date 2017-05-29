наверх
29.05.201708:14
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Максакова заявила о похищении водителя Вороненкова накануне убийства

    Тема:

    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование (132)

    (обновлено: )421
    В интервью одному из украинских телеканалов Мария Максакова сообщила, что водитель был похищен на гомельском блокпосту и доставлен в Брянскую область, где после 12 часов допроса его отпустили.
    Экс-депутат Государственной Думы РФ Мария Максакова
    Телеканал ZIK/Скриншот

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова заявила, что перед убийством в Белоруссии был похищен его водитель.

    Церемония отпевания Дениса Вороненкова в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Убийство Вороненкова: смертельный воздух свободы

    Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием.

    "Наш водитель накануне пересекает границу Белоруссии, доезжает до Гомеля. Блокпост в Гомеле. Останавливают этого водителя, и туда вызываются, к гомельскому блокпосту, якобы погранцы. Приезжает два автобуса с ФСБшниками, нашего водителя крадут", – заявила Максакова в интервью телеканалу ZIK.

    Она также добавила, что в Брянской области (Россия) водителя допрашивали в течение 12 часов, лишив средств связи и пищи.

    При этом Максакова отметила, что Вороненкову тогда стоило "подумать, зачем все это было".

    Читайте также: Ищет полиция. Что известно о сообщнике убийцы Вороненкова

    В заключение вдова Вороненкова сообщила, что у нее есть все данные людей, которые похищали водителя.

    Напомним, в пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что предполагаемый убийца Вороненкова Павел Паршов служил в ее рядах (в батальоне "Донбасс"), но был уволен из-за невыполнения условий контракта.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Под Киевом во двор бизнесмена бросили гранату
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 на Сицилии: итоги