Максакова заявила о похищении водителя Вороненкова накануне убийства

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова заявила, что перед убийством в Белоруссии был похищен его водитель.

Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием.

"Наш водитель накануне пересекает границу Белоруссии, доезжает до Гомеля. Блокпост в Гомеле. Останавливают этого водителя, и туда вызываются, к гомельскому блокпосту, якобы погранцы. Приезжает два автобуса с ФСБшниками, нашего водителя крадут", – заявила Максакова в интервью телеканалу ZIK.

Она также добавила, что в Брянской области (Россия) водителя допрашивали в течение 12 часов, лишив средств связи и пищи.

При этом Максакова отметила, что Вороненкову тогда стоило "подумать, зачем все это было".

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В заключение вдова Вороненкова сообщила, что у нее есть все данные людей, которые похищали водителя.

Напомним, в пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что предполагаемый убийца Вороненкова Павел Паршов служил в ее рядах (в батальоне "Донбасс"), но был уволен из-за невыполнения условий контракта.