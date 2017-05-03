Прокуратура намерена использовать показания Вороненкова в деле Януковича

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Показания убитого в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Денис Вороненкова по уголовному делу против экс-президента Виктора Януковича по обвинению в госизмене важны для следствия, прокуратура подала ходатайство об использовании их в качестве доказательной базы в ходе судебного рассмотрения дела, сообщил в интервью информагентству УНН прокурор главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко.

Оболонский районный суд Киева 4 мая начнет рассмотрение дела Януковича о госизмене. Ранее суд дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по этому делу. Экс-президент ранее неоднократно заявлял, что вернется на территорию Украины, в том числе для участия в судебном процессе, при условии обеспечения безопасности и расследования покушения не него. Накануне защита сообщила, что Янукович подает жалобу в ЕСПЧ по поводу попытки незаконного заочного осуждения и непредоставления доступа к участию в судебном процессе в Украине.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что Вороненков перед гибелью успел дать показания по делу Януковича о госизмене, он также был свидетелем по делу о событиях на Майдане в 2014 году.

"Все показания будут использованы для подтверждения обвинения в суде. Убитый Вороненков предоставил, я считаю как процессуальный руководитель в этом деле, очень важны показания", —сказал Кравченко.

При этом он сообщил, что допрос Вороненкова не был записан на видео, так как планировалось провести еще другие его допросы и необходимости снимать на видео общение свидетеля со следователем не было.

В то же время он добавил, что согласно практике Европейского суда, показания свидетеля, который умер, могут быть учтены судом при рассмотрении уголовного дела, и прокуратура уже подала соответствующее ходатайство в украинский суд.

Также он сообщил, что по делу Януковича в рамках досудебного следствия был допрошен другой экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев и также планируется дача им показаний в ходе судебного следствия.

Генпрокуратура Украины 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Вместе с тем защита настаивала, что следствие по делу их подзащитного не завершено, поэтому они не могут начать работать с материалами. В середине марта прокуратура заявила, что передает дело в Печерский районный суд Киева, однако он отказался его рассматривать. Поэтому Апелляционный суд решил передать дело в Оболонский районный суд. Согласно законам, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом.