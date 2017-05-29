Вдова Вороненкова о причинах переезда в Киев и вероятности возвращения в РФ

"Выбор Украины, по-моему, в его случае был абсолютно правильным (…). Денис был абсолютно прав в двух вещах. Во-первых, он украинец по маме. Во-вторых, Украина позволяла бы ему развернуть прекрасную профессиональную деятельность, к этому были предпосылки", – заявила вдова Вороненкова в интервью телеканалу ZIK.

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На вопрос, рассматривает ли она переезд в Россию, Максакова ответила: "Я не считаю, что они смогут мне обеспечить какую-то безопасность".

Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием. В пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что предполагаемый убийца Вороненкова Павел Паршов служил в ее рядах (в батальоне "Донбасс"), но был уволен из-за невыполнения условий контракта.