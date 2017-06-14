В управлении финобеспечения Нацполиции Киевской области проходят обыски

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. В среду сотрудники ГПУ проводят обыски по месту работы и проживания руководителей управления финобеспечения и бухучета Нацполиции в Киевской области, которые подозреваются в присвоении почти 1 миллиона гривен госсредств, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Установлено, что должностные лица управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета главного управления Национальной полиции в Киевской области в период 2015-2016 годов, злоупотребляя служебным положением, незаконно завладели государственными средствами в сумме почти 1 миллион гривен", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, средства предназначались для выплаты заработной платы сотрудникам главного управления Нацполиции в Киевской области. Руководство управления подозревается в том, что завладели ими "путем перечисления денежных средств на банковские счета, оформленные на подставных лиц, в том числе "мертвые души".

Как утверждают в Генпрокуратуре, действия подозреваемых нанесли госбюджету ущерб в особо крупных размерах.

Во время обысков, по информации ведомства, изъяты документы, подтверждающие присвоение госсредств должностными лицами, эти материалы будут использованы в качестве доказательств.

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура провела обыски в "Укрзализныце" в рамках расследования растраты средств.