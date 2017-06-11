Вовк: никто не может устраивать самосуд над иностранцами

Пресс-служба СБУ

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В четверг в Facebook президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что написал обращение к украинским властям с просьбой оградить граждан Молдовы от атак экстремистов на территории Украины. Но прислушаются ли украинские власти — это другой вопрос.

"Отношение к нашим соотечественникам в соседней стране вызывает озабоченность. Это не первый случай, когда атакуют молдавских граждан. Я выступаю за хорошие, добрососедские отношения с Украиной. У нас много общего, и я считаю, что наши страны должны дружить, но мы не должны навязывать друг другу свои видения. В связи с этим обращаюсь к соседнему государству с просьбой обеспечить безопасность наших граждан, которые временно или проездом находятся в Украине. Передал соответствующее обращение в Министерство иностранных дел и европейской интеграции", - написал президент.

Так молдавский лидер отреагировал на инцидент, который произошел 7 июня в Одессе. Неизвестные агрессивные люди в камуфляжной форме остановили автомобиль гражданина Молдовы на трассе, подрезав его, так как разглядели на багажнике наклейку карты РФ.

Группа набросилась на водителя с угрозами и оскорблениями и требованием немедленно снять наклейку, но только на камеру.

До этого группа ультраправых молодчиков в Одессе набросилась на других гражданок Молдовы, разглядев у них на антенне автомобиля георгиевскую ленточку.

Но смогут и захотят ли наши правоохранители гарантировать безопасность гостей из-за границы, в частности из Молдовы, вопрос интересный. Как считает бывший заместитель главы СБУ Василий Вовк, увы, безопасность граждан Молдовы в их собственных руках.

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"Очень много партий, организаций, движений, которые с начала аннексии Крыма и конфликта на Донбассе исповедуют патриотические ценности при том, что раньше на этом никогда не концентрировали свое внимание. С одной стороны, это нельзя не приветствовать, но с другой стороны, когда это переходит определенные рамки — это возмутительно. Человек приехал к нам в страну отдыхать и забыл снять наклейку или ленточку, этим вопросом должны заниматься полицейские. Полиция должна обеспечить свободное передвижение иностранных граждан по территории Украины. Но на въезде в страну пограничная служба может предупреждать иностранцев о том, что нежелательно провозить в страну любые вещи с символикой РФ. Что из-за этого возможны нападения радикально настроенных граждан. Это печально, ведь никому не позволено устраивать судилища в отношении иностранцев. Все нужно решать цивилизованным, правовым путем", — подчеркивает Василий Вовк.

Пресс-служба СБУ Василий Вовк

К тому же за подобные действия в отношении иностранных граждан, если они заявят об этом в полиции, грозит или уголовная ответственность за хулиганство, или же административная. При этом никто не имеет право ничего срывать, отклеивать и так далее — это считается порчей имущества. Если кто-то не согласен выполнять приказы неизвестных личностей, не уполномоченных их раздавать, то может этого не делать.

"Но после заявления президента Молдовы местные органы власти и полиция должны задуматься и отреагировать. С махновщиной давно пора заканчивать. Нам не нужно портить отношения с Молдовой, они наши соседи. Между странами дружественные отношения, а выходки радикалов могут только испортить отношения между странами. Сейчас надо срочно исправлять положение и пресекать подобное самоуправство и хулиганские действия со стороны неадекватных граждан Украины, которые, увы, имеют место быть", — отмечает Василий Вовк.

Как считает генерал СБУ, у нас в стране нагнетается ненависть и нетерпимость ко всему российскому. Что бы ни случилось, во всем видят "российский след".

"Пропал урожай — виновата ФСБ, женщина не может родить три дня в роддоме, агенты Кремля что-то сделали. Мы сегодня искусственно ко всему притягиваем "руку Москвы", хотя надо признаться честно, что в этом наша недоработка, что нужно исправлять ситуацию, в том числе криминогенную, посадить воров и коррупционеров, а не пользоваться отговоркой про "руку Москвы", — объясняет Василий Вовк.

Единственный выход — это на границе Украины проводить ликбез среди приезжающих иностранных граждан. Ведь если еще нечто подобное повторится, это может привести к полной изоляции нашей страны от соседей, которые будут бояться ехать к нам.