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    Рада упростила выдачу разрешений иностранцам на работу в Украине

    (обновлено: )10404
    Законопроект №4541 предоставляет право получать вид на жительство в Украине иностранным инвесторам, которые имеют существенную долю в украинских предприятиях, но не трудоустроены на них.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Верховная Рада во втором чтении приняла закон №4541 об упрощении выдачи иностранцам разрешений на работу и вида на жительство в Украине.

    Пульт от телевизора
    Flickr.com/illustriousoul
    Следите за языком. Рада таки украинизировала телеэфир

    За закон №4541 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об уменьшении барьеров для привлечения иностранных инвестиций (об отмене регистрации иностранных инвестиций и внесении изменений в правила трудоустройства и проживания иностранцев)" проголосовали 239 народных депутата при необходимых 226.

    "Целью законопроекта является приведение процедур выдачи разрешений на применение труда иностранцев и удостоверений на временное жительство в Украине к нормам украинского законодательства и международных требований. Этот закон снимает регуляторные барьеры, устанавливая исчерпывающий перечень документов, который чиновники имеют право требовать от заявителей", — сказал заместитель председателя Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Сергей Кираль, представляя данный законопроект, сообщает УНИАН.

    Упрощение выдачи иностранцам разрешений на работу будет способствовать привлечению иностранных менеджеров и иностранных квалифицированных работников, что является необходимым на первых этапах развития дочерних предприятий иностранных компаний в Украине.

    Кроме того, законопроект предоставляет право получать вид на жительство в Украине иностранным инвесторам, которые имеют существенную долю в украинских предприятиях, но не трудоустроены на них. Это позволит им проводить в Украине достаточное время для контроля за деятельностью предприятий.

    Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке.

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