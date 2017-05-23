Рада упростила выдачу разрешений иностранцам на работу в Украине

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Верховная Рада во втором чтении приняла закон №4541 об упрощении выдачи иностранцам разрешений на работу и вида на жительство в Украине.

За закон №4541 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об уменьшении барьеров для привлечения иностранных инвестиций (об отмене регистрации иностранных инвестиций и внесении изменений в правила трудоустройства и проживания иностранцев)" проголосовали 239 народных депутата при необходимых 226.

"Целью законопроекта является приведение процедур выдачи разрешений на применение труда иностранцев и удостоверений на временное жительство в Украине к нормам украинского законодательства и международных требований. Этот закон снимает регуляторные барьеры, устанавливая исчерпывающий перечень документов, который чиновники имеют право требовать от заявителей", — сказал заместитель председателя Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Сергей Кираль, представляя данный законопроект, сообщает УНИАН.

Упрощение выдачи иностранцам разрешений на работу будет способствовать привлечению иностранных менеджеров и иностранных квалифицированных работников, что является необходимым на первых этапах развития дочерних предприятий иностранных компаний в Украине.

Кроме того, законопроект предоставляет право получать вид на жительство в Украине иностранным инвесторам, которые имеют существенную долю в украинских предприятиях, но не трудоустроены на них. Это позволит им проводить в Украине достаточное время для контроля за деятельностью предприятий.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке.