Верховная Рада Украины: сверхзадача - дотянуть до летних каникул

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Престижная во все времена работа депутатом Верховной Рады в последние два года стала еще и отличным способом для отдыха. Особо не напрягаясь, народные избранники даже в дни пленарных заседаний не блещут продуктивностью.

Решить с Гройсманом

Вот и сейчас, после целого месяца отдыха от пасхально-майских праздников, Рада за неделю работы так и не утвердила ничего такого, что могло бы качественно улучшить жизнь простого украинца. Между тем, перед уходом на еще более значительный перерыв, на летние каникулы, парламенту остается "отпахать" всего каких-то четыре пленарных недели. Несмотря на явное нежелание трудиться на благо Родины, нардепам все же придется мобилизовать свои внутренние ресурсы. Как считает политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, за два месяца до внушительного перерыва Верховной Раде явно есть над чем поработать.

"До оставшиеся четыре недели Верховной Раде предстоит решить достаточно большое количество вопросов, которые можно назвать фундаментальными и даже судьбоносными", — говорит эксперт. "Например, парламенту необходимо расставить точки над "и", решив судьбу Кабинета министра Владимира Гройсмана. Напомню, срок иммунитета правительства давно истек, а оно так и не отчиталось перед законодательным органом. Вопрос доверия к Кабмину остается открытым. Вероятнее всего, правительство останется, но его программа утверждена не будет".

А реформы будут?

По словам Золотарева, хватает у депутатов и других забот.



"Актуальным будет вопрос пенсионной и земельной реформы — два стратегически важных вопроса, которые повлияют на жизнь каждого украинца на десятилетия вперед. Мне кажется, что пенсионную реформу власть все-таки додавит, а вот с земельной реформой, скорее всего, будут проблемы. Тем не менее, руководство страны может решить этот вопрос и без Верховной Рады. Например, через Конституционный суд признать мораторий на продажу земли незаконным", — отметил политолог.

Вопросы идеологии

Золотарев уверен, что за оставшееся до летних каникул время народные избранники могут поднять ряд вопросов, которые так или иначе взбудоражат общество. Речь не только о скандальных законопроектах, направленных против Украинской православной церкви, но и таких инициативах как, например, введение визового режима с Российской Федерацией, что в последнее время активно педалируют депутаты от "Народного фронта". По мнению Золотарева, понимая, что нужно спасать катастрофически просевшие рейтинги, соратники Арсения Яценюка будут делать все, чтобы задобрить радикально-патриотический электорат. А вот к рассмотрению законов, небходимых для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки Минский процесс по словам эксперта, парламент приступит не раньше осени, когда в Германии состоятся выборы канцлера.

Пенсии и омбудсмен

Интересно, что представители депутатского корпуса несколько по-другому видят ход своей работы в оставшееся до начала летнего отпуска время. Например, среди вопросов, которые надо закрыть до каникул нардеп от фракции "Блока Петра Порошенко" Сергей Каплин выделил только два.

"Рада должна переизбрать уполномоченного по правам человека. Изменилось уже несколько правительств, президент, перезагрузилась вся страна, а обмудсмен остается все тем же. Голосование по этому вопросу назначено на 7-е июня. Крайне важной остается и пенсионная реформа. Но пока нет закона, профсоюзы и правительство хотят согласовать все нюансы. Это касается и скрытого увеличения стажа. По сути, это два самых важных вопроса, которые надо успеть до каникул", — считает политик.

До земли не дойдет

По словам депутата провести земельную реформу малореально, поскольку этот вопрос не поддерживается парламентом. Кроме того, по информации Каплина, Конституционный суд отказался открыть производство по заявлению пятидесяти нардепов о незаконности моратория на продажу земли.

Не дойдет, по словам депутата и до переформатирования правительства

"Этот Кабмин устраивает абсолютно все фракции новой коалиции "Блока Порошенко", "Народного фронта" и Радикальной Партии", — резюмировал Каплин.

Медицина не пройдет

Вряд ли дойдет Верховная Рада и до наболевшей темы медицинской реформы. По словам члена профильного комитета, нардепа от "Оппозиционного блока" Игоря Шурмы, этот вопрос лучше либо решать в комплексе, либо вообще отказаться от его рассмотрения.

"ВР может принимать решения только тогда, когда будет понимать, в какую сторону развивается сфера здравохранения. До тех пор пока Кабмином не будет утверждена концепция и стратегия развития национальной системы охраны здоровья, ситуативные вкрапления в виде отдельных законов ничего не дадут. Они могут принести только вред, потому что мы разрушим то, что есть и ничего при этом не предложим", — резюмировал он.