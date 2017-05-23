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    Политика

    Рада рассмотрит снятие неприкосновенности пока только с одного депутата

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    Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора, изучив материалы трех представлений на нардепов в части фактажа, "было принято решение направить в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Геннадия Бобова".
    Верховная Рада. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко вернул на доработку в Специализированную антикоррупционную прокуратуру представление о снятии депутатской неприкосновенности с Андрея Лозового и Евгения Дейдея, сообщила во вторник пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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    В то же время, дело о снятии неприкосновенность с нардепа Геннадия Бобова было направлено в Верховную Раду.

    "Изучив материалы трех представлений на народных депутатов в части фактажа, сегодня было принято решение направить в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Геннадия Бобова", — написала Сарган в Facebook.

    Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Генеральная прокуратура Украины подготовила представления о снятии неприкосновенности с трех нардепов.

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