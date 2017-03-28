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    Политика

    На сайте Порошенко собирают подписи за лишение Вилкула неприкосновенности

    (обновлено: )11313
    Авто электронной петиции, размещенной на сайте президента Украины, обвиняет нардепа Александра Вилкула в "антиукраинской деятельности" и в "систематическом унижении украинского государства".
    Александр Вилкул. Архивное фото
    Предоставлено пресс-службой народного депутата Александра Вилкула

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. На сайте президента Украины в разделе "Электронные петиции" зарегистрирована петиция о снятии депутатской неприкосновенности и лишении депутатского мандата Александра Вилкула (фракция "Оппозиционный блок").

    Александр Вилкул
    Из личного архива Александра Вилкула
    Александр Вилкул: стратегия власти – день простоять, да ночь продержаться

    "За систематическое унижение украинского государства, игнорирование требований относительно использования украинского языка в стенах парламента как государственного языка государственным деятелем, за антиукраинскую деятельность требую лишить господина Вилкула депутатского мандата, сняв предварительно депутатскую неприкосновенность", — говорится в тексте петиции, автором которой является Алла Зинченко.

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    Документ зарегистрирован 27 марта и на данный момент собрал 170 подписей из 25 000 необходимых для ее рассмотрения. 

    Напомним, ранее Александр Вилкул жестко раскритиковал новый законопроект "О государственном языке", которым предлагают заменить закон "Об основах государственной языковой политики". 

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