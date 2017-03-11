Столичная власть придумала новый принцип рассмотрения петиций киевлян

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Петиции киевлян, набравшие 10 тысяч подписей и больше, теперь будут рассматривать по новому принципу.

В чем заключается новый подход к рассмотрению и реализации каждой инициативы киевлян, в эфире радиостанции Голос Столицы разъяснил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

"Этот новый принцип сформирован не депутатским корпусом или кем-то из чиновников, а сформирован по принципу общины, и в основном он заключается в том, что за каждой конкретной петицией должен быть закреплен конкретный ответственный чиновник, который будет следить за тем, чтобы та петиция, которая набрала достаточное количество голосов, была воплощена в жизнь", — отметил Прокопив.

По его словам, авторы петиций часто жалуются, что рассмотрение и прохождение документов по департаментам затягивается.

"Авторы петиций просили, чтобы было четко понятно, кто именно отвечает за то, чтобы петиция была реализована", — пояснил чиновник.

Ранее сообщалось, что Киевсовет рассмотрит петицию о переименовании проспекта Бандеры.