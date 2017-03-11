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    Киев

    Столичная власть придумала новый принцип рассмотрения петиций киевлян

    (обновлено: )18
    По словам секретаря Киевского городского совета Владимира Прокопива, авторы петиций часто жалуются, что рассмотрение документов затягивается.
    Киевский городской совет
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Петиции киевлян, набравшие 10 тысяч подписей и больше, теперь будут рассматривать по новому принципу.

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    В чем заключается новый подход к рассмотрению и реализации каждой инициативы киевлян, в эфире радиостанции Голос Столицы разъяснил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

    "Этот новый принцип сформирован не депутатским корпусом или кем-то из чиновников, а сформирован по принципу общины, и в основном он заключается в том, что за каждой конкретной петицией должен быть закреплен конкретный ответственный чиновник, который будет следить за тем, чтобы та петиция, которая набрала достаточное количество голосов, была воплощена в жизнь", — отметил Прокопив.

    По его словам, авторы петиций часто жалуются, что рассмотрение и прохождение документов по департаментам затягивается.

    "Авторы петиций просили, чтобы было четко понятно, кто именно отвечает за то, чтобы петиция была реализована", — пояснил чиновник.

    Ранее сообщалось, что Киевсовет рассмотрит петицию о переименовании проспекта Бандеры. 

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