Шабовта: низкопробная публика, пройдя через насилие, превращается в героев

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Сегодня в Украине подводят итоги прошедших мероприятий 9 мая и дают оценку действиям полиции и поведению радикалов. Как только полиция проявила свою принципиальность, задерживала нарушителей порядка, невзирая на партийную принадлежность и заслуги перед родиной, как тут же получила по рукам. Гражданский министр внутренних дел Аваков предал своих подчиненных и подставил их под статью.

При этом, столкновения 9 мая планировались заранее. Действующая власть об этом знала и обстановка накалялась за несколько месяцев до этого дня, но никто ничего не предпринимал, считает эксперт по безопасности Сергея Шабовта.

"Проблема Авакова в том, что он заполитизированный, полностью лишенный профессиональных навыков и действующий в угоду власть придержащих. И реакция министра на события в Днепре не профессиональная, потому что без расследования уволены начальник управления и его заместители. И это уже не впервые, когда он поступает необдуманно. Если вспомнить, он уже увольнял целые райотделы и подразделения, с точки зрения отношения к людям — это аморально. Ему плевать на человеческие судьбы, на объективное разбирательство, на презумпцию невиновности. Мэр Днепра сегодня получил карт-бланш для создания бригад опричников. Что самое страшное, в стране определенные группы людей получают индульгенцию на совершение любого преступления, среди них и участники АТО", — отмечает Сергей Шабовта.

А среди этой категории лиц очень много "липовых" ветеранов, которые купили удостоверения, но это проблема сегодня никого не занимает, подметил эксперт.

"И вся эта низкопробная публика, не имеющая ни образования, ни социального статуса, пройдя через мародерства, грабежи и насилие, вдруг, каким-то образом, превращается в героев. Я знаю много городов где эта критическая масса начинает терроризировать простых людей — бьют водителей маршруток, срывают сессии местных советов, беспредельничают в общественных местах и так далее. Не смотря на их уголовные проступки их героизируют и все прощают. Я убежден, что полиция в Днепре действовала правильно и, во вопреки ожиданиям Авакова, они не стали измываться над участниками марша, что происходило в Киеве. Люди аплодировали Днепровской полиции. Но это стало поводом для разжигания вражды. В окружении Порошенко пытаются навязать мысль, что акции проводимые 9 мая проплачены Кремлем, но они не понимают, что шествия 9 мая несут в себе протестные настроения со стороны граждан Украины. Они не понимают, что после этого шабаша, которое они называют "Революция гидности", страна скатилась в пропасть и народу уже надоело, что ему постоянно затыкают рот", — объясняет Шабовта.

Если в Днепре полиция действовала по ситуации, то в Киеве — на опережение, так как ОУНовцы заранее заявили о том, что они акцию "Бессмертный полк" превратят в "смертный". А это, по утверждению Сергея Шабовты, прямая угроза терроризма.

"Штурм офиса ОУН был оправдан. Они из окон бросались чем попало, а если бы начали забрасывать полицию и гвардейцев гранатами?! Единственное, на мой взгляд, ими должна была заниматься СБУ, задача которой — пресечение антитеррористических угроз. Их должна была штурмовать СБУшная "Альфа" — так как это прямая террористическая угроза мирному населению Украины, но СБУ самоустранилась. В последний момент в планы радикалов вмешалась полиция, у меня сложилось такое впечатление", — отмечает Шабовта.

Как считает эксперт по безопасности, не стоит забывать о детище Авакова и Билецкого — "Национальный корпус" (в прошлом "Азов"), движение, по своей сути напоминающее ОПГ. Они проявили себя в Николаеве, вступив в стычку с ветеранами-"афганцами", а получив отпор 10 мая, устроили разборки в их офисе.

"Мне даже страшно представить, как ответят "афганцы". В отличие от этих малопрофессиональных бойцов "Азова", "афганцы" умеют воевать — тихо и незаметно. И нужно бояться не придуманного "Шатуна", а "афганцев". При том, что сегодня идет массированная атака на все ветеранские организации, кроме АТОшных", — констатирует Сергей Шабовта.

По прогнозу эксперта, в ближайшее время ситуация не успокоится. Каждому политическому движению надо заявить о себе, а скандалы — лучший пиар-ход.