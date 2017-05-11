Волошин: главная проблема - радикалы в Украине подняли головы

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Во время массовых акций 8-9 мая за различные правонарушения было задержано 89 человек. В пяти областях открыто восемь уголовных производств. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

В частности, столкновения между участниками мероприятий ко Дню Победы зафиксированы в Днепре, Киеве, Николаеве, Запорожье, Харькове.

Почему конфликтные ситуации произошли именно в Киеве, Днепре, Одессе и Запорожье, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог-международник Олег Волошин.

О чем свидетельствует расширение географии конфликтов в День Победы, почему именно в этих регионах?

— Честно я вам скажу, меня даже немножко удивляет сам вопрос. А почему вообще на 9 мая должны быть какие-то столкновения?

Но ведь они есть последние пять-шесть лет…

— Правильно, это говорит о том, что у нас не последние 5-6, а последние три года, после Майдана голову подняли крайне правые радикалы, которые считают, что им можно все, а всем остальным нельзя ничего. И это главная проблема.

Например, почему во время проведения факельных шествий, и на день рождения Бандеры, и на 14 октября, никаких особых столкновений нет? И как раз в этот раз правоохранительные органы старались работать максимально профессионально. Ведь наличие самих по себе столкновений ни о чем не говорит, говорит то, что люди в целом смогли в итоге отпраздновать, возложить цветы, почтить память погибших и прочее. Вот это главное. А то, что какая-то группа отщепенцев…

Вы знаете, я лично был на этом шествии в Днепре. Я видел это мизерное, просто несопоставимое с количеством людей, которые пришли отметить День Победы, количество радикалов, которые пытались это сорвать. Их там было 15-20 человек от силы. Это не есть столкновение, понимаете?

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Если в стране есть группы радикалов, которые считают, что им все можно, потому что они там в АТО были, или говорят, что они в АТО были, это еще надо проверять, были ли там настоящие АТОшники или примазавшиеся. Так вот в этом проблема, и власть должна была бы на уровне профилактики, на уровне работы с их лидерами, обеспечить, чтобы эти люди там даже не появлялись.

Давайте откровенно: ни коммунисты, ни какие-то сторонники Оппоблока, других партий, не приходят же на эти факельные шествия, не пытаются отбирать портреты Бандеры или символику того же "Азова", которая уж очень напоминает фашистскую свастику.

В эфире "ГС" был журналист из Днепра, и он рассказал, что правоохранители просто били этих ветеранов АТО. Вы такое видели?

— Около десяти утра, там есть "танк" так называемый, место традиционного сбора, там было такое количество людей, люди с цветами, с детьми, старушки, молодежь… Мягко говоря, очень разные люди и не настроенные на конфликт.

Причем я лично не видел там, кроме каких-то пары отдельных своеобразных персонажей, ни у кого ни георгиевских ленточек, ни советских флагов, ничего подобного. Собрались и пошли, там есть традиционная стела на высоком берегу над Днепром, где традиционно возлагают цветы.

Ближе, уже перед самой стелой, из кустов вдруг выскакивает какая-то компания товарищей и пытаются налетать на шедшего в этой же колонне депутата Оппоблока Александра Вилкула. Рядом шла милиция, которая просто обеспечивала правопорядок. Начинается толкотня, милиция вмешивается в этот конфликт, и действительно применяет силу по отношению к зачинщикам, которые попросту попытались сорвать шествие. Им просто не дали избить Вилкула и других людей, находившихся в этой колонне. Вот и все.

Никто ветеранов АТО, извините, не ходил по городу, не отлавливал, и не бил. Если бы они туда не пришли, их бы вообще никто не трогал.

Есть тяжело пострадавшие. Почему полиция не вмешалась вовремя?

— А это вопрос, почему они вообще туда их пустили… Потому что стоит группа людей, вы правильно говорите, никто не имеет права запретить людям куда-то приходить. Там все вперемешку, тут люди с символикой националистических организаций, здесь люди с символикой Дня Победы, все стоят вперемешку, никто никого не трогает, вдруг какая-то группа налетает, начинается перепалка.

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Действия милиции? Поставьте себя на позицию представителя спецназа. Его задача: разнять дерущихся.

А почему били в основном представителей АТО?

— Что значит "в основном"? Потому что, извините, бабушки-ветераны и не участвовали в этой драке. Я так понимаю, "прилетело" там всем. Опять же, это манипуляция. Там не представители АТО, они называют себя представителями АТО, там были люди из организации "Сич". Подконтрольной господину-мэру Филатову.

При этом задержали 15 человек спортивного телосложения, которые в основном и упражнялись на АТОшниках. И это констатируют в полиции.

— Представляете, что такое драка просто двух людей с кулаками? Вот эти все фотографии разбитых голов, это действительно в результате действий полиции.

Есть такое правило — сопротивление действиям полиции. Если приходит полицейский и говорит: разошлись — а продолжается, то они достают дубинки и начинают бить всех. Вот и все. Там хоть одна женщина, хоть один ребенок, хоть один просто гражданский человек других взглядов пострадал? Нет, пострадали только здоровые мужики.

Эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук заявил в эфире "ГС", что Арсен Аваков хочет спасти репутацию, поскольку решение уволить силовиков Днепра из-за стычек в День Победы без итогов расследования является политическим.

Ранее юрист Юрий Минкин в эфире "ГС" спрогнозировал, что может грозить активистам, спровоцировавшим в День Победы столкновения, в результате которых были травмированы как полицейские, так и участники акций.