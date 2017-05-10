Штурм штаба ОУН в центре Киева

Накануне правоохранители заблокировали офис ОУН в центре Киева, чтобы избежать провокаций во время марша "Бессмертный полк".

Позже в министерстве внутренних дел Украины заявили, что правоохранители не штурмовали офис Организации украинских националистов (ОУН) во вторник на улице Мазепы в Киеве, а только принимали меры полицейского реагирования для задержания лиц, совершивших противоправные действия против участников шествия по случаю Дня Победы во Второй мировой войне. Об этом в комментарии журналистам в Киеве заявил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

Украина во вторник праздновала 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

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