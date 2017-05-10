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10.05.201718:56
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    Штурм штаба ОУН в центре Киева

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    Мероприятия в честь 9 мая в Украине (23)

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    Начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что правоохранители задержали 24 человека в центральном офисе ОУН в Киеве.
    Привет чудаки, youtube

    Накануне правоохранители заблокировали офис ОУН в центре Киева, чтобы избежать провокаций во время марша "Бессмертный полк".

    Позже в министерстве внутренних дел Украины заявили, что правоохранители не штурмовали офис Организации украинских националистов (ОУН) во вторник на улице Мазепы в Киеве, а только принимали меры полицейского реагирования для задержания лиц, совершивших противоправные действия против участников шествия по случаю Дня Победы во Второй мировой войне. Об этом в комментарии журналистам в Киеве заявил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

    Украина во вторник праздновала 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

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