Ответ на задержания в Киеве. ОУН анонсировала акцию за отставку Авакова

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Руководитель Организации украинских националистов Николай Коханивский заявил, что ОУН намерена требовать отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в связи с задержанием националистов в День Победы в Киеве.

Ранее Коханивский заявил, что полиция превысила полномочия во время задержаний националистов в День Победы в Киеве.

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"Мы приняли решение: завтра в 14.00 организуем акцию под МВД на улице Богомольца за отставку Авакова", — цитирует агентство УНИАН Коханивского.

Ранее полиция сообщила, что представители ОУН в Киеве забрасывали во вторник участников акции "Бессмертный полк" и правоохранителей яйцами и шариками с краской. Полиция возбудила дело по статье "хулиганство" и задержала в офисе ОУН 24 человек. Позже стало известно, что задержаны около 30 человек. Полиция составила административные протоколы и провела профилактические беседы с задержанными.