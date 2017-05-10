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    Ответ на задержания в Киеве. ОУН анонсировала акцию за отставку Авакова

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    (обновлено: )81404
    По словам Николая Коханивского, акция запланирована под стенами Министерства внутренних дел. Начало - в 14.00 в четверг. Он добавил, что полиция превысила полномочия во время задержаний националистов.
    Николай Коханивский (в центре) на вече к третьей годовщине штурма Администрации Януковича в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Руководитель Организации украинских националистов Николай Коханивский заявил, что ОУН намерена требовать отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в связи с задержанием националистов в День Победы в Киеве.

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    Ранее Коханивский заявил, что полиция превысила полномочия во время задержаний националистов в День Победы в Киеве. 

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    "Мы приняли решение: завтра в 14.00 организуем акцию под МВД на улице Богомольца за отставку Авакова", — цитирует агентство УНИАН Коханивского.

    Ранее полиция сообщила, что представители ОУН в Киеве забрасывали во вторник участников акции "Бессмертный полк" и правоохранителей яйцами и шариками с краской. Полиция возбудила дело по статье "хулиганство" и задержала в офисе ОУН 24 человек. Позже стало известно, что задержаны около 30 человек. Полиция составила административные протоколы и провела профилактические беседы с задержанными.

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