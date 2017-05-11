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    "У меня есть красный плащ". Аваков вступился за Глуховерю из-за кофты СССР

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    Эхо 9 мая: взрывоопасные Киев, Днепр и Николаев (217)

    (обновлено: )14202
    Министр внутренних дел заявил, что Виталий Глуховеря - "патриот до мозга костей", и при нем Днепр "перестал быть сепаратистским городом". По его словам, новый глава полиции Днепропетровской области способен "взять ситуацию под контроль".
    Арсен Аваков. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков вступился за нового начальника Главного управления Нацполиции Днепропетровской области Виталия Глуховерю, которого ранее раскритиковали за кофту с надписью СССР. Глава МВД признался, что у него есть красный "плащ до пят сборной СССР по велотреку".

    Он охарактеризовал Глуховерю как человека, способного "взять ситуацию под контроль".

    Стычка во время Марша Победы в Днепре
    УНИАН
    Днепр: эхо 9 мая

    "Да, он (Глуховеря — Ред.) родился в СССР так же, как и я. Да, он надел на себя в 2005 году свитер сборной СССР по хоккею. А у меня есть плащ красного цвета до пят сборной СССР по велотреку, которую я в свое время спонсировал", — подчеркнул Аваков.

    Министр добавил, что Глуховеря — "патриот до мозга костей", и при нем Днепр "перестал быть сепаратистским городом".

    Виталия Глуховерю назначили главой полиции Днепропетровской области после увольнения предыдущего руководства из-за событий в Днепре во время празднования Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Позже в соцсетях появилась его фотография, на которой он одет в кофту с надписью "СССР". В защиту Глуховери ранее выступили нардеп, член коллеги МВД Антон Геращенко и советник министра внутренних дел Иван Варченко.

    В Днепре 9 мая произошла массовая потасовка, травмы получили 14 человек. По подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек. Среди пострадавших — участники АТО, а среди тех, кто их бил, по данным полиции, были так называемые "титушки". Также, как сообщают в МВД, полицейские могли действовать с нарушением закона, незаконно применив спецсредства. 

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