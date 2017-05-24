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    Россия

    Иностранцы потеряли интерес к России

    (обновлено: )39701
    По словам специалистов по туризму, количество бронирований зарубежными гостями на первую половину лета снизилось примерно на 20%. Рост потока в Россию на 90% обеспечивают азиатские и ближневосточные туристы.
    Города России. Москва
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Иностранные туристы в 2017 году начали реже выбирать Россию как место для отдыха. Об этом "Коммерсанту" рассказали представители travel-индустрии.

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    По словам гендиректора "Тари Тур" Марины Левченко, количество бронирований зарубежными гостями на первую половину лета снизилось примерно на 20%. Наиболее сильное падение показывает азиатский рынок.

    Руководитель департамента въездного туризма "КМП групп" Александр Макляровский отметил, что сегодня рост потока в Россию на 90% обеспечивают азиатские и ближневосточные туристы.

    Напомним, Крым, который в 2014 году после референдума стал частью России, ждет украинских туристов. В Крыму также не исключают возрождение молодежного музыкального фестиваля "КаZантип" на изначальном месте его проведения в восточной части Крыма вблизи Щелкино на побережье Азовского моря.

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