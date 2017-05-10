КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Американская телекомпания CNN составила рейтинг 11 лучших туристических мест Украины.

"Древние замки, ошеломляющая сельская местность, разнообразие ландшафтов и доброжелательное отношение делают Украину особенным местом", — написали американские журналисты.

Смотрите также: Старт Евровидения: гид по безопасности для туристов

В список попали Львов, Черновцы, Софиевский парк в Умани, Киев, Мукачево, Переяслав-Хмельницкий, Харьков, Чернигов, Одесса, Ужгород, Каменец-Подольский.

Американское СМИ упомянуло пабы Львова, кофейни Черновцов, знаменитую лепешку в центре Киева и другие интересные локации.

В частности, авторы рейтинга отметили Старый город во Львове "с узкими улицами, великолепными церквями, красивыми музеями и привлекательной атмосферой".

Отмечается, что во Львов можно приехать в любую пору года. Также из города можно посетить "Золотую подкову" – туристический маршрут по известным замкам, которые расположены вокруг Львова – Олеский, Золочевский и Подгорецкий.

В воскресенье в Киеве состоялось официальное открытие Евровидения-2017. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны. Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.