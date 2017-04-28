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    В мире

    Власти Венеции задумались об ограничении числа туристов

    (обновлено: )12
    В скором времени в ряде стратегических пунктов, через которые в город прибывает основной туристический поток, могут появьться автоматические счетчики.
    Венеция, Италия
    RIA News Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 апр – РИА Новости Украина, Сергей Старцев. Городские власти Венеции решили установить специальные устройства для подсчета многочисленных туристов, ежедневно приезжающих в город, который вместе с Венецианской лагуной входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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    Соответствующее постановление приняла джунта (административный исполнительный орган) Венеции. Если данное решение будет одобрено правительством Италии и ЮНЕСКО, то уже в скором времени в ряде стратегических пунктов, через которые в город прибывает основной туристический поток, появятся автоматические счетчики. Речь идет о том, чтобы на основании полученных таким путем данных ограничивать количество приезжающих в древний город.

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    "Мы сумели разработать целую серию мероприятий, нацеленных на регулирование туристических потоков и на то, чтобы сделать их совместимыми с повседневной жизнью проживающих здесь людей", — сказал журналистам мэр Венеции Луиджи Бруньяро.

    Кроме того, он пообещал начать международную информационную кампанию, направленную на то, чтобы разъяснить многочисленным туристам специфику ситуации, сложившейся в последнее время в городе, который более не выдерживает огромного наплыва посетителей.

    В марте прошлого года на Пасху в Венецию одновременно прибыли сразу 300 тысяч человек, что больше численности населения города (менее 270 тысяч человек).

    В рамках стратегии городских властей будут, в частности, заранее обнародоваться конкретные даты, когда в городе ожидается максимальное число приезжих. Планируется также открыть новые зоны для общественного питания, изменить режим работы пароходиков, перевозящих туристов по Большому каналу, увеличить число сотрудников правоохранительных органов.

    Ранее сообщалось, что в Евровидению по Киеву начнут курсировать речные трамваи. 

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