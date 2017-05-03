В Крыму зафиксировали в майские праздники рост туристического потока из Украины

КИЕВ, 3 мая – РИА Новости Украина. Рост туристического потока из Украины в Крым зафиксирован в период майских праздников, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.

"Традиционным увеличением потока лиц и транспортных средств стали для крымских пограничников и таможенников первомайские праздники. В период с 28 по 1 мая только в пункте пропуска "Джанкой" российско-украинскую границу в общей сложности пересекло свыше 18 тысяч человек (из них 11,5 тысячи граждан Украины, прибывших в Крым на отдых) и более 3 тысяч автомобилей", — говорится в сообщении.

Наибольший пик желающих пересечь границу выпал на 29 апреля — почти 5,6 тысячи граждан и более 800 транспортных средств. К примеру, в будние дни контроль в пункте пропуска в среднем проходят 2,5 тысячи лиц и около 500 автомобилей.

Пограничники отметили, что создали необходимые условия для продуктивной и бесперебойной работы российских пунктов пропуска.

Как сообщалось ранее, в Крыму не исключают возрождение молодежного музыкального фестиваля "КаZантип" на изначальном месте его проведения в восточной части Крыма вблизи Щелкино на побережье Азовского моря.