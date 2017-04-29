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    В России назвали условие инспекций в Крыму

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (109)

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    Согласно комментарию МИД России, присоединение полуострова Крым к России является "результатом свободного волеизъявления его многонационального населения".
    Министерство иностранных дел РФ в Москве
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 апр – РИА Новости Украина. Российская Федерация примет инспекторов, наблюдателей и группы оценки в Крыму в случае получения соответствующих запросов по Венскому документу. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

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    "Что касается повторяющихся применительно к Венскому документу (как и к ДОВСЕ) обвинений в "оккупации", "аннексии" Крыма и размещении там войск "без согласия принимающей стороны", то присоединение полуострова к России является результатом свободного волеизъявления его многонационального населения", — говорится в комментарии. В нем также подчеркивается, что нынешний статус Крыма и Севастополя как субъектов РФ — вопрос решенный.

    "Россия, разумеется, готова принимать инспекторов, наблюдателей и группы оценки в Крыму в случае направления ей соответствующих запросов по Венскому документу", — сказано в комментарии.

    Ранее в МИД России назвали попытки Украины проинспектировать территорию Крыма тщетными и провокационными.

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