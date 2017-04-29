В России назвали условие инспекций в Крыму

КИЕВ, 29 апр – РИА Новости Украина. Российская Федерация примет инспекторов, наблюдателей и группы оценки в Крыму в случае получения соответствующих запросов по Венскому документу. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

Читайте также: Чего ждать от встречи Меркель и Путина: прогнозы экспертов

"Что касается повторяющихся применительно к Венскому документу (как и к ДОВСЕ) обвинений в "оккупации", "аннексии" Крыма и размещении там войск "без согласия принимающей стороны", то присоединение полуострова к России является результатом свободного волеизъявления его многонационального населения", — говорится в комментарии. В нем также подчеркивается, что нынешний статус Крыма и Севастополя как субъектов РФ — вопрос решенный.

"Россия, разумеется, готова принимать инспекторов, наблюдателей и группы оценки в Крыму в случае направления ей соответствующих запросов по Венскому документу", — сказано в комментарии.

Ранее в МИД России назвали попытки Украины проинспектировать территорию Крыма тщетными и провокационными.