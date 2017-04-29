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    Общество

    В Крыму ждут увеличения числа туристов из Украины

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    Власти Крыма считают, что в Украине нет альтернативы крымским курортам: "Туристы из Украины потянутся на крымские курорты. Мы ожидаем рост турпотока. У многих с Крымом остались родственные и семейные связи, бизнес".
    Ласточкино гнездо в Крыму
    RIA News Тужиков | Перейти в фотобанк

    СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. В этом году ожидается рост туристического потока из Украины, заявил министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий.

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    "Туристы из Украины потянутся на крымские курорты. Мы ожидаем рост турпотока. У многих с Крымом остались родственные и семейные связи, бизнес. Крым невозможно вырвать из души тех людей, которые хоть раз здесь побывали", — сказал Стрельбицкий в интервью РИА Новости.

    По его словам, помешать могут только форс-мажорные обстоятельства, такие как перекрытие границы украинскими властями.

    "Надеемся, что они не пойдут на такой опрометчивый шаг", — подчеркнул министр.

    По его словам, в Украине нет альтернативы крымским курортам.

    Как сообщалось ранее, в Крыму не исключают возрождение молодежного музыкального фестиваля "КаZантип" на изначальном месте его проведения в восточной части Крыма вблизи Щелкино на побережье Азовского моря. 

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