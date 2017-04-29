В Крыму ждут увеличения числа туристов из Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. В этом году ожидается рост туристического потока из Украины, заявил министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий.

"Туристы из Украины потянутся на крымские курорты. Мы ожидаем рост турпотока. У многих с Крымом остались родственные и семейные связи, бизнес. Крым невозможно вырвать из души тех людей, которые хоть раз здесь побывали", — сказал Стрельбицкий в интервью РИА Новости.

По его словам, помешать могут только форс-мажорные обстоятельства, такие как перекрытие границы украинскими властями.

"Надеемся, что они не пойдут на такой опрометчивый шаг", — подчеркнул министр.

По его словам, в Украине нет альтернативы крымским курортам.

Как сообщалось ранее, в Крыму не исключают возрождение молодежного музыкального фестиваля "КаZантип" на изначальном месте его проведения в восточной части Крыма вблизи Щелкино на побережье Азовского моря.