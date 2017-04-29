Чего ждать от встречи Меркель и Путина: прогнозы экспертов

Армин Зиберт – Sputnik, для РИА Новости Украина

2 мая Ангела Меркель прибудет в Сочи для встречи с президентом Вадимиром Путиным. По официальной версии, предметом обсуждения станет встреча Большой двадцатки в Гамбурге, которая состоится в июле и в ходе которой Путин, как ожидается, впервые встретится с президентом США Дональдом Трампом. Но, учитывая нынешние очаги напряженности, речь, вполне вероятно, также пойдет об Украине и Сирии.

Когда в начале апреля появилось сообщение о том, что 2 мая Меркель отправится в Сочи, это стало большим сюрпризом. Ведь ранее Ведомство федерального канцлера заявляло, что канцлер Германии прибудет в Россию с визитом только тогда, когда развитие событий в Украине обнаружит существенный прогресс. Согласно официальной повестке, во время визита Меркель будет обсуждаться подготовка встречи Большой двадцатки, которая состоится в июле в Гамбурге. Однако Меркель вряд ли будет лично заниматься организационными вопросами – скорее, ее, по видимому, интересует позиция Путина по отношению к Трампу и его планы на первую личную встречу с новым президентом США.

В начале года Берлин еще был скован оцепенением страха перед тем, что Россия и США вновь найдут хороший прямой контакт и смогут сами урегулировать сирийскую и украинскую проблемы. Это подорвало бы ведущую роль Меркель в Минских переговорах, а именно в украинском конфликте канцлер Меркель является, вероятно, важнейшим иностранным посредником. Даже Барак Обама в свою бытность президентом США предоставил ей возможность действовать в этом вопросе более или менее по своему усмотрению. Между тем почти все признаки указывают на то, что политика Трампа по отношению к России не будет отличаться от политики его предшественника – если только лед в отношениях между двумя президентами действительно не удастся сломать на личном уровне – например, в Гамбурге.

Меркель как "гарант мира" в Восточной Украине

Если Вашингтон и дальше оставит украинскую тему на откуп Берлину, это, с одной стороны, увеличит внешнеэкономический престиж Меркель. Однако Минск-2 находится практически в состоянии застоя, так что сейчас Меркель, возможно, все-таки делает ставку на вмешательство США, будь то давление на Киев или какое-то предложение Москве, которого не может сделать ЕС.

Слишком тесная близость Москвы и Вашингтона нежелательна для жесткой линии Берлина и Брюсселя. Но тотальное молчание, пожалуй, не принесет прогресса в разрешении украинского конфликта, поскольку западные партнеры в переговорах постепенно перестают понимать, как спасти Минский формат.

Политолог Алексанндр Рар (Alexander Rahr), эксперт по отношениям с Россией и член правления организации "Германо-Российский форум", в своем интервью Sputnik назвал главной темой встречи в Сочи Украину: "Хочет Меркель этого или нет, но она как федеральный канцлер является гарантом успеха мирного процесса на Восточной Украине – или же его неуспеха. Она начала этот процесс, это была её идея, она тогда взяла президента Франции Олланда за руку и привела в Минск, где был начат этот процесс с участием российской и украинской сторон. Если он потерпит фиаско, то по вине самой Меркель".

Чего ожидает Россия от визита Меркель? Политолог Алексей Мухин, Директор московского Центра политической информации, считает, что по двум главным проблемным вопросам, вызывающим разногласия Запада и России, Украине и Сирии, никаких новых импульсов не будет. "Сейчас не в интересах Германии будировать эти вопросы. И в Сирии, и на Украине европейская политика была крайне неуспешной", — сказал Мухин.

Предполагаемое влияние на выборы в бундестаг – "чушь"

Глава "Германо-Российского форума" Мартин Хоффманн (Martin Hoffmann) полагает, что в Сочи канцлер Меркель прежде всего хочет продемонстрировать, кто в Германии определяет внешнюю политику. "Эта поездка в первую очередь должна показать, что приоритет интерпретации в вопросах внешней политики принадлежит канцлеру Меркель. После того как в последнее время ряд других германских политиков побывал у Путина, важно, чтобы теперь приехала сама Меркель".

Некоторые – и в первую очередь это глава Федерального ведомства по защите конституции (BfV) Ханс-Георг Маасен (Hans-Georg Maaßen) – опасаются, что Россия может вмешаться в предвыборную борьбу в ФРГ. Не хочет ли Меркель во время своего визита в Россию лично принять меры, чтобы этого не произошло? Политолог Петер Шульце (Peter Schulze) из Гёттингенского университета считает, что это "чушь и вчерашний день". "Выдается прогноз: если мы потерпим неудачу на выборах 24 сентября, то в этом, конечно, виноваты русские. Это же смешно. Россия в данный момент – этакий монстр, к которому никто не хочет подходить близко", — сказал он. Шульце уверен: "Во всяком случае, вмешательства в выборы со стороны России не будет".

В актив себе Россия и Германия могут записать все еще хорошие – несмотря на спады – экономические связи – факт, от которого выигрывают обе стороны. Идеалисты надеются, что в ходе визите Меркель в Россию произойдет перезагрузка германо-российских отношений. Так, например, можно было бы вернуться к часто упоминаемой обеими сторонами идее об общем экономическом пространстве от Лиссабона до Владивостока. Но гёттингенский политолог Шульце считает, что время для этого еще не пришло:

"Экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока когда-нибудь определённо будет. Но это, скорее, вопрос времени, а не политики. Торговля могла бы сразу же расцвести заново, если бы были сняты финансовые ограничения, предусмотренные санкциями. Меня, само собой, поразило, как слабо германская экономика сопротивлялась санкциям. Но долго так продолжаться не может. Экономические связи с Россией – это практически последний мостик, который у нас еще есть".

Запад нуждается в стратегическом сотрудничестве с Россией

От визита Меркель в Россию эксперт многого не ждет: "В лучшем случае – определённого ослабления напряжения, но не настоящего таяния льда в промерзших отношениях. В Москве Меркель может предложить не так уж много чего-то нового. Вот если бы она включила в повестку гибкое и творческое осмысление режима санкций, это бы определённо привело к позитивным действиям с российской стороны. Но в это я не верю".

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Политолог Александр Рар тоже делает ставку на экономику: "Сейчас необходимо сотрудничество ЕС с всё более усиливающимся Евразийским союзом. Мир находится на грани конфликта Севера и Юга, справиться с которым Запад может только в стратегическом сотрудничестве с Россией". Рар напомнил, что конфликт Востока и Запада уже давно стал историей, и большинство европейцев хочет нормализации отношений с Россией.

Российский политолог Мухин исходит из того, что Меркель не изменит свою прежнюю позицию, в том числе и по причине выборов в Германии: "Понятно, что Ангеле Меркель необходимо показать, что всё, что она делала до этого, имело хоть какой-то политический смысл, и облечь это в форму жесткого позиционирования по отношению к Владимиру Путину. … В дальнейшем после своего избрания Ангела Меркель, возможно, снизит уровень своей враждебности по отношению к России и ослабит это бессмысленное с точки зрения бизнеса противостояние".

Взаимовыгодная ситуация для Меркель

Глава "Германо-Российского форума" Хоффманн, напротив, полагает, что позиция канцлера Меркельне будет такой уж жесткой:

"Я думаю, что сейчас тема России будет играть в предвыборной борьбе скорее незначительную роль, чтобы не обострять эту тему. Скорее, цель данного визита – продемонстрировать, что несмотря ни на что нить разговора не прерывается, что с Меркель возможна последовательная политика, и что у неё есть контакт с Путиным".

С точки зрения внешнеполитического воздействия на Запад данная поездка, в общем-то, взаимовыгодна. Она может показать, что продолжает искать диалога с Москвой, но одновременно остаётся при своей жёсткой линии. Тем самым она бы продемонстрировала свою верность курсу НАТО в отношении России и успокоила своих сторонников.

То, что Меркель, проводящая свою испытанную политику выжидания, незадолго до выборов вдруг отважится на эксперименты, представляется невероятным. По всей видимости, Москва тоже не ожидает каких-то серьезных сигналов из Берлина. Тем более что Кремль в экономическом и политическом аспектах уже перешел от вида из "окна в Европу" на панорамный вид с обзором в 360 градусов.