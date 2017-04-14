Меркель пригласила Иванку Трамп в Берлин

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп посетит с визитом Берлин 25 апреля, сообщает в пятницу информагентство dpa.

В Берлине она примет участие в форуме на тему укрепления роли женщин в экономике.

Сообщается, что Иванка Трамп приедет по приглашению канцлера Ангелы Меркель, мероприятие пройдет в рамках председательства Германии в "группе двадцати" в этом году.

Ранее сообщалось, что дочь президента США станет официальным сотрудником в команде ее отца, но не будет получать зарплату. Первоначально Иванка Трамп говорила, что не будет занимать официальных должностей в администрации отца.

Муж Иванки Джаред Кушенр уже является советником президента по ряду важнейших вопросов, включая внешнюю политику.