наверх
14.04.201717:38
Курсы валют НБУ
  • EUR28.56+ 0.06
  • USD26.86- 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    Меркель пригласила Иванку Трамп в Берлин

    (обновлено: )39
    В Берлине Иванка примет участие в форуме на тему укрепления роли женщин в экономике. Она приедет по приглашению канцлера Ангелы Меркель, мероприятие пройдет в рамках председательства Германии в "группе двадцати" в этом году.
    Иванка Трамп
    Ivanka Trump/Facebook

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп посетит с визитом Берлин 25 апреля,  сообщает в пятницу информагентство dpa

    Иванка Трамп
    REUTERS ike Blake
    Ля фам. О влиянии Иванки Трамп на своего отца - Дональда

    В Берлине она примет участие в форуме на тему укрепления роли женщин в экономике.

    Сообщается, что Иванка Трамп приедет по приглашению канцлера Ангелы Меркель, мероприятие пройдет в рамках председательства Германии в "группе двадцати" в этом году.

    Ранее сообщалось, что дочь президента США станет официальным сотрудником в команде ее отца, но не будет получать зарплату. Первоначально Иванка Трамп говорила, что не будет занимать официальных должностей в администрации отца.

    Муж Иванки Джаред Кушенр уже является советником президента по ряду важнейших вопросов, включая внешнюю политику.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Эмблема Евровидения в Киеве
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
    Пожилой человек считает деньги в центре Киева
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Владимир Гройсман
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана