Трамп и Меркель обсудили ситуацию в Украине - Белый дом

КИЕВ, 24 апр – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили в понедельник двусторонние отношения и актуальные проблемы международной безопасности, сообщает Белый дом.

"Лидеры обсудили конфликты в Сирии и Йемене, а также актуальные угрозы безопасности со стороны Северной Кореи", — говорится в сообщении.

"Президент также подтвердил поддержку усилиям Германии и Франции по проведению переговоров по мирному урегулированию конфликта в Украине на основе минских соглашений", — отмечают в Белом доме.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске 29 марта согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявляли, что намерены придерживаться объявленного с 1 апреля режима тишины. Президент Украины Петр Порошенко также дал поручение руководству Генштаба Вооруженных сил и министерства обороны соблюдать режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.