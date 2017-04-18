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    Мэй сообщила Трампу и Меркель о планах провести досрочные выборы

    Тема:

    Последствия Brexit: ЕС, Великобритания, Украина (453)

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    В заявлении официального представителя канцелярии премьер-министра Великобритании говорится, что Мэй поговорила с несколькими лидерами после объявления о намерении просить парламент разрешить провести 8 июня всеобщие выборы.
    Тереза Мэй
    REUTERS Kirsty Wigglesworth/Pool

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонных беседах проинформировала президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелу Меркель и других мировых лидеров о своем намерении провести 8 июня всеобщие досрочные выборы.

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    "Сегодня днем премьер-министр поговорила с несколькими лидерами после объявления о намерении просить парламент разрешить провести 8 июня всеобщие выборы. Премьер-министр сделала отдельные звонки президенту Трампу, канцлеру Меркель, главе Евросовета (Дональду) Туску, председателю Еврокомиссии (Жан-Клоду) Юнкеру и премьеру Ирландии Энде Кенни", — говорится в заявлении официального представителя канцелярии премьер-министра.

    Мэй, ранее отметавшая возможность проведения досрочных выборов, объяснила изменение позиции на этот счет необходимостью сплочения страны в свете предстоящих переговоров по Brexit.

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    Как ожидается, британские депутаты проголосуют по вопросу о проведении всеобщих выборов уже в среду. Как ожидается, они поддержат предложение Мэй, поскольку лидеры оппозиционных партий уже приветствовали идею провести досрочные выборы.

    Дата роспуска парламента — 3 мая — одновременно станет датой начала предвыборной кампании. Правительство и все ведомства продолжат работу вплоть до выборов.

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