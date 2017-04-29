наверх
29.04.201713:19
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    Культура

    В Крыму отреагировали на промо-ролик Украины к Евровидению-2017

    Тема:

    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение (644)

    (обновлено: )4
    В Крыму отреагировали на промо-ролик к песенному конкурсу Евровидение-2017, где среди достопримечательностей были показаны памятники Крыма - в частности, замок "Ласточкино гнездо".
    Эмблема Евровидения в Киеве
    УНИАН

    СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. В промо-ролик Украины к песенному конкурсу Евровидение-2017 вошел памятник архитектуры в Крыму. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства — министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский.

    В промо-ролике Евровидения показали украинский Крым
    Канал Ukraine на youtube
    Евровидение-2017: в промо-ролике показали Крым

    Украина представила промо-ролик к песенному конкурсу Евровидение-2017, где среди достопримечательностей были показаны, в том числе, памятники Крыма — в частности, замок "Ласточкино гнездо". Клип называется Come to Ukraine to celebrate diversity ("Приезжайте в Украину праздновать разнообразие").

    "Есть хорошая поговорка: "Хоть видит око, да зуб неймет". Здесь такая же история. Ровно та же ситуация. Сколько бы угодно они ни заглядывались на это все, эта красота принадлежать им уже не будет никогда. Им бы хотелось, чтобы это было их, но это не их. А то, что они вставили в ролик и тем самым лишний раз популяризировали одну из самых значимых и важных достопримечательностей нашего края, пусть себе показывают", — сказал РИА Новости Полонский.

    "Они должны согласиться и понять, что это не их, это принадлежит всем крымчанам, это принадлежит России, это наше российское достояние", — добавил вице-премьер.

    Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что правоохранительные органы Украины тщательно готовятся к проведению песенного конкурса Евровидение в Киеве.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Эмблема Евровидения в Киеве
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Памятник Дюку де Ришелье в Одессе
    Обратная декоммунизация в Одессе
    Сергей Шнуров. Архивное фото
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?