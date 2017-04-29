наверх
29.04.201719:24
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    Россия

    МИД России: статус Крыма - вопрос решенный и не подлежит пересмотру

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (108)

    (обновлено: )412140
    Согласно комментарию МИД РФ, "нынешний статус Республики Крым и города Севастополя как субъектов Российской Федерации - вопрос решенный" и "не подлежит пересмотру".
    Здание МИД РФ
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В МИД России назвали попытки Украины проинспектировать территорию Крыма тщетными и провокационными.

    В промо-ролике Евровидения показали украинский Крым
    Канал Ukraine на youtube
    Евровидение-2017: в промо-ролике показали Крым

    Читайте также: Албания: новым президентом избран социалист Илир Мета

    "Нынешний статус Республики Крым и города Севастополя как субъектов Российской Федерации — вопрос решенный. Он не подлежит пересмотру", — говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном в связи с очередным докладом госдепа США о соблюдении государствами соглашений в области контроля над вооружениями и нераспростарнения.

    "Соответственно, Россия свободна в размещении любых своих войск и военной техники на собственной территории. Попытки проинспектировать территорию Крыма в рамках инспекции Украины являются провокационными и тщетными", — подчеркивает МИД РФ.

    Ранее пресс-офицер оперативного командования "ЮГ" вооруженных сил Украины Игорь Бирюков сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины провели учения с преодолением водных бригад в Николаевской области и Херсонской области, которая граничит с Крымом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Начальник отдела учета и сохранения мест памяти Украинского института национальной памяти Павел Подобед
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Логотип Евровидения
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Памятник Дюку де Ришелье в Одессе
    Обратная декоммунизация в Одессе
    Флаги Европейского союза и Франции
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?