МИД России: статус Крыма - вопрос решенный и не подлежит пересмотру

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В МИД России назвали попытки Украины проинспектировать территорию Крыма тщетными и провокационными.

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"Нынешний статус Республики Крым и города Севастополя как субъектов Российской Федерации — вопрос решенный. Он не подлежит пересмотру", — говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном в связи с очередным докладом госдепа США о соблюдении государствами соглашений в области контроля над вооружениями и нераспростарнения.

"Соответственно, Россия свободна в размещении любых своих войск и военной техники на собственной территории. Попытки проинспектировать территорию Крыма в рамках инспекции Украины являются провокационными и тщетными", — подчеркивает МИД РФ.

Ранее пресс-офицер оперативного командования "ЮГ" вооруженных сил Украины Игорь Бирюков сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины провели учения с преодолением водных бригад в Николаевской области и Херсонской области, которая граничит с Крымом.