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    Открытие курортного сезона в Крыму

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (111)

    17710
    Открытие курортного сезона в Крыму
    Открытие курортного сезона в Крыму
    Открытие курортного сезона в Крыму
    Открытие курортного сезона в Крыму
    Открытие курортного сезона в Крыму
    Открытие курортного сезона в Крыму
    Открытие курортного сезона в Крыму
    Открытие курортного сезона в Крыму
    Открытие курортного сезона в Крыму
    Открытие курортного сезона в Крыму
    Открытие курортного сезона в Крыму
    Открытие курортного сезона в Крыму
    Открытие курортного сезона в Крыму
    Открытие курортного сезона в Крыму
    Открытие курортного сезона в Крыму
    Открытие курортного сезона в Крыму
    Открытие курортного сезона в Крыму
    Открытие курортного сезона в Крыму
    Открытие курортного сезона в Крыму
    Отдыхающая на пляже в Евпатории.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Открытие курортного сезона в Крыму
    Отдыхающие на пляже в Евпатории.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Открытие курортного сезона в Крыму
    Отдыхающие на пляже в Евпатории.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Открытие курортного сезона в Крыму
    Отдыхающая на пляже в Евпатории.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Открытие курортного сезона в Крыму
    Отдыхающие на пляже в Евпатории.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Открытие курортного сезона в Крыму
    Мальчик на пляже в Евпатории.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Открытие курортного сезона в Крыму
    Участники театрализованного представления на открытии нового курортного сезона в Евпатории.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Открытие курортного сезона в Крыму
    Участник театрализованного представления на открытии нового курортного сезона в Евпатории.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Открытие курортного сезона в Крыму
    Участники театрализованного представления на открытии нового курортного сезона в Евпатории.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Открытие курортного сезона в Крыму
    Участники театрализованного представления на открытии нового курортного сезона в Евпатории.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Открытие курортного сезона в Крыму
    Зрители на торжественном мероприятии, посвященном открытию нового курортного сезона в Евпатории.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Открытие курортного сезона в Крыму
    Участники театрализованного представления на открытии нового курортного сезона в Евпатории.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Открытие курортного сезона в Крыму
    Зрители на торжественном мероприятии, посвященном открытию нового курортного сезона в Евпатории.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Открытие курортного сезона в Крыму
    Зрители встречают участников открытия нового курортного сезона в Евпатории.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Открытие курортного сезона в Крыму
    Участники театрализованного представления приплыли на открытие нового курортного сезона в Евпатории.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Открытие курортного сезона в Крыму
    Участники театрализованного представления приплыли на открытие нового курортного сезона в Евпатории.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Открытие курортного сезона в Крыму
    Девочка запускает мыльные пузыри в Евпатории.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Открытие курортного сезона в Крыму
    Мальчик ест мороженое в Евпатории.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Отдыхающая на пляже в Евпатории.

    В Крыму открылся курортный сезон, во всех городах и районах республики пройдут двухдневные массовые гуляния и концерты, сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий.

    По его словам, главный лозунг открытия сезона: "Екатерининская миля". В этом году исполняется 230 лет с момента визита на полуостров императрицы Екатерины II, который принято считать началом развития крымского туризма.

    Смотрите также: Крым припорошило снегом

    "Мы сделаем все, чтобы сохранить турпоток на уровне прошлого года. Речь идет о 5,6 миллионах человек. Задача вполне по силам", — подчеркнул министр.

    Стрельбицкий заверил, что рисков для работы паромной переправы нет. Для повышения сервиса на курортах ведется подготовка кадров. Стоит задача создать Крыму репутацию комфортного, доброжелательного и интересного курорта; места, где можно провести незабываемые дни.

    Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

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