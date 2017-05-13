В Турции перевернулся автобус с туристами, погибли 20 человек

КИЕВ, 13 мая – РИА Новости Украина. При аварии автобуса с туристами в районе Мармариса на трассе Мугла-Анталья на юго-западе Турции погибли 20 человек, заявил в субботу губернатор провинции Мугла Амир Чичек в эфире телеканала NTV.

По его словам, иностранцев среди них нет.

"Сначала погибших было 17, но в больнице скончались еще трое. Сейчас у нас 20 погибших, 11 раненых, которые находятся в тяжелом состоянии. Это был туристический автобус. Иностранцев нет, все пострадавшие – наши граждане", — заявил Чичек.

Он добавил, что причиной аварии могли быть как потеря водителем контроля над управлением, так и лопнувшая шина автобуса, в результате аварии машина перевернулась на опасном повороте горной дороги.

Как заявил заместитель губернатора провинции Мугла Камиль Кётен, в автобусе находились туристы из турецкой провинции Измир, причиной аварии могли быть отказавшие тормоза.

"Это был однодневный тур из города Буджа провинции Измир в Мармарис. Авария произошла в 12.30. Возможно, отказали тормоза на самом крутом повороте. Большинство пострадавших – женщины среднего возраста", — заявил он в эфире телеканала NTV.

Напомним, в субботу на Броварском проспекте в Киеве в результате ДТП погибли три человека.