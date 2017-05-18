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    В Турции перевернулся автобус с туристами из России - СМИ

    (обновлено: )123
    ДТП произошло на участке шоссе между городами Мугла и Денизли на юго-западе Турции. По данным СМИ, пострадали по меньше мере 18 человек. Информация проверяется.
    На месте ДТП в Турции, в котором пострадали россияне, 18 мая 2017
    hurriyetdailynews.com

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Микроавтобус с российскими туристами перевернулся в Турции, по меньшей мере 18 человек пострадали, сообщает газета Hurriyet Daily News.

    Инцидент произошел на участке шоссе между городами Мугла и Денизли на юго-западе страны. 

    Генконсульство в Анталье проверяет информацию о случившемся, заявил РИА Новости консул дипмиссии Алексей Шиванов.

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    Ранее в мае при аварии автобуса с туристами в районе Мармариса на трассе Мугла-Анталья на юго-западе Турции погибли 20 человек. Как заявил губернатор провинции Мугла Амир Чичек, иностранцев среди них не было.

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