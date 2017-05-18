В Турции перевернулся автобус с туристами из России - СМИ

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Микроавтобус с российскими туристами перевернулся в Турции, по меньшей мере 18 человек пострадали, сообщает газета Hurriyet Daily News.

Инцидент произошел на участке шоссе между городами Мугла и Денизли на юго-западе страны.

Генконсульство в Анталье проверяет информацию о случившемся, заявил РИА Новости консул дипмиссии Алексей Шиванов.

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Ранее в мае при аварии автобуса с туристами в районе Мармариса на трассе Мугла-Анталья на юго-западе Турции погибли 20 человек. Как заявил губернатор провинции Мугла Амир Чичек, иностранцев среди них не было.