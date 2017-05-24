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    Происшествия

    В центре Тернополя сгорел автомобиль иностранца

    Тема:

    Криминальная Украина: стрельба и взрывы гранат (97)

    (обновлено: )8
    В Тернополе взорвалось авто
    hromadskeradio.org

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Автомобиль, принадлежащий иностранному гражданину, взорвался в центре Тернополя возле драматического театра, сообщают местные СМИ.

    Согласно данным полиции, автомобиль начал дымить после того, как водитель сел за руль. Спасатели отмечают, что машина могла взорваться.

    hromadskeradio.org
    В Тернополе взорвалось авто

    По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание проводки.

    На данный момент причины инцидента выясняются.

    Ранее сообщалось, что под автомобилем супруги мэра Измаила было обнаружено взрывное устройство.

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