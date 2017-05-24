В центре Тернополя сгорел автомобиль иностранца

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Автомобиль, принадлежащий иностранному гражданину, взорвался в центре Тернополя возле драматического театра, сообщают местные СМИ.

Согласно данным полиции, автомобиль начал дымить после того, как водитель сел за руль. Спасатели отмечают, что машина могла взорваться.

hromadskeradio.org В Тернополе взорвалось авто

По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание проводки.

На данный момент причины инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что под автомобилем супруги мэра Измаила было обнаружено взрывное устройство.