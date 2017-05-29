Власти Польши будут собирать информацию об иностранцах - СМИ

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Местные власти Польши получили от министерства обороны распоряжение собирать информацию о проживающих на территории страны иностранцах, сообщает в понедельник телеканал TVN24.

"Западнопоморский воевода по приказу министра национальной обороны направил письмо в мэрии городов. В нем, со ссылкой на закон о кризисном управлении, запрашивается информация о лицах других национальностей, имеющих польское гражданство и имеющих другое гражданство и разрешение на пребывание на территории Польши", — сообщает телеканал, не уточняя, о сборе какой информации идет речь.

Против подобного сбора информации выступила крупнейшая в Польше оппозиционная партия "Гражданская платформа". По мнению депутата партии Славомира Нитраса, такие действия "позволяют соединять понятия "опасность" и "чужой". "Большинство из них никогда не нарушили закон. Напомню, что почти полтора миллиона поляков являются людьми другой национальности", — отметил он.

На критику оппозиции ответил замминистра обороны Михал Дворчик. По его словам, в соответствии с законом о кризисном управлении можно "собирать и обрабатывать данные, необходимые для оценки, мониторинга и прогнозирования угроз на территории региона". "То, что государство обязано иметь сведения об иностранцах, которые работают у нас в стране, — это очевидно", — сказал он.

Напомним, ранее пограничная служба Польши сообщила, что с началом функционирования безвизового режима между Украиной и Евросоюзом на польско-украинской границе вырастет число отказов во въезде, так как безвизовым режимом будут пытаться воспользоваться лица, которые ранее получили отказ еще на этапе получения визы.