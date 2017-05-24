КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в среду побывал в пункте пропуска "Ягодин" на западе Украины на границе с Польшей, сообщила в среду пресс-служба украинского лидера.

"В рамках рабочей поездки в Волынскую область президент Петр Порошенко посетил пункт пропуска "Ягодин", что в селе Старовойтово Любомирского района. Представители Госпогранслужбы и таможни ГФС ознакомили главу государства с условиями работы пограничников и работников таможни", — говорится в сообщении.

Как отмечается, Порошенко провел совещание по устранению препятствий для оформления пересечения границы для грузового автотранспорта и устранение очередей.

"Глава государства также высказался за необходимость улучшения технической части оформления и пропуска грузовых автомобилей и ускорения процедуры. В частности, осуществления осмотра автотранспорта и грузов по процедуре однократного контроля", — добавили в пресс-службе.

Сайт президента Украины Порошенко проинспектировал пункт пропуска на границе с Польшей

Напомним, голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось 6 апреля 2017 года, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.