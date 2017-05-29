О чем пишут в мире: Меркель и "одинокая Европа", украинцы перетекают в Польшу

РИА Новости Украина

Меркель о Европе

Передовицы зарубежных газет посвящены заявлению канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Европа больше не может полагаться на других и ей следует взять свою судьбу в собственные руки.

СМИ отмечают, что заявление прозвучало после завершения саммита "большой семерки" и касалось администрации президента США Дональда Трампа, а также предстоящего Brexit. Меркель пришла к выводу, что "США Дональда Трампа не являются надежным партнером ее страны", — пишет издание New York Times.

Газета Financial Times, прикрепившее к статье фотографию Меркель с кружкой пива, отмечает, что канцлер ФРГ также посоветовала ЕС готовиться к будущему без Великобритании. Газета Guardian указала, что на тот факт, что заявление к тому же прозвучало после саммита НАТО в Брюсселе, на которой присутствовал Трамп.

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Домашние планы Трампа

Президент США Дональда Трамп вернулся из своей первой зарубежной поездки в качестве главы государства. Зарубежные СМИ (Times, Wall Street Journal, Washington Post, New Yopk Times) в связи с этим пишут о "планах" Трампа на внутренние дела страны.

"Трамп вернулся с планом развязать войну против фейковых СМИ", — с таким заголовком вышла статья у газеты Times, которая также приводит сообщения в СМИ о намерениях Трампа провести реструктуризацию администрации, чтобы сдержать кризис, захлестнувший Белый дом на фоне утечек информации в СМИ.

Издание Washington Post сообщало, что Трамп намерен заняться созданием специального штаба по противодействию утечкам информации из Белого дома, в том числе якобы по связям с Россией. Пока Трамп отсутствовал газета также сообщала о предложении зятя Трампа Джареда Кушнера послу РФ в США Сергею Кисляку создать "секретный канал связи" с РФ.

Вернувшись в США, пишет Wall Street Journal, Трамп шквалом обрушился на СМИ в социальных сетях, назвав утечки "фейковыми новостями", а подобные новости "врагом".

Третья ракетная неделя Пхеньяна

СМИ (Washington Post, Financial Times, Independent, Wall Street Journal) пишут об очередном ракетном пуске Пхеньяна. Американские и южнокорейские военные заявили, что КНДР в понедельник ночью осуществила пуск баллистической ракеты малой дальности, который означает, как пишет издание WSJ, что Северная Корея уже третью неделю подряд проводит ракетные испытания.

Как отмечает газета, пуск ракеты состоялся в районе 5.10 по местному времени с летного поля неподалеку от города Вонсан на восточном побережье КНДР. Ракеты пролетела порядка шести минут и упала в Японское море.

Издание пишет, после каждого ракетного испытания за последние две недели КНДР сообщала о "новых возможностях". Издание Financial Times отмечает, что с начала года это уже 12 по счету пуск ракеты и третий с момента избрания президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Украинцы в Польше

Издание Financial Times пишет о том, что число граждан Украины, получивших разрешение на работу в Польше, выросло в шесть раз по сравнению с 2013 годом. Газета ссылается на данные министерства семьи, труда и социальной политики Польши.

В 2016 году временную регистрацию на работу получили 1,3 миллиона украинцев, еще 116 тысяч получили возможность легального трудоустройства в Польше на более длительный срок.

Газета отмечает, что в среднем зарплата трудовых мигрантов из Украины в Польше примерно в пять раз выше, чем сумма, которую они могут получить за ту же работу на родине. Для правительства Польши приток граждан Украины оказывается политически и экономически выгодным, поскольку помогает "парировать" критику ЕС, связанную с отказом принимать квоту по приему мигрантов с Ближнего Востока, а также позволяет восполнить нехватку рабочей силы после того, как порядка двух миллионов поляков покинули страну, отправившись на заработки дальше на запад.