Польша предупредила о росте числа отказов во въезде украинцам

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Пограничная служба Польши сообщает, что с началом функционирования безвизового режима между Украиной и Евросоюзом на польско-украинской границе вырастет число отказов во въезде, так как безвизовым режимом будут пытаться воспользоваться лица, которые ранее получили отказ еще на этапе получения визы.

"В результате введения безвизового режима бремя проверки цели въезда будет ложиться на плечи исключительно пограничников, которые будут выполнять задачи в процессе пограничной проверки. А проверка цели въезда на территорию Польши является одним из важнейших элементов пограничного контроля с точки зрения безопасности страны. Мы предполагаем, что в результате отмены визового режима на границе появится больше туристов, которые в нынешних условиях не получили бы визы, следовательно, увеличится количество отказов во въезде на территорию Польши", — говорится в ответе ведомства на информационный запрос Укринформа.

Кроме того, пресс-служба польской Погранслужбы сообщает, что ответственность за длинные очереди на границе лежит на украинской стороне. Главной причиной очередей названы автомобили украинских владельцев с польской регистрацией, которые каждые пять дней должны пересекать границу.

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Решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз было опубликовано 22 мая в официальном вестнике ЕС, оно вступит в силу через 20 дней, то есть с 11 июня.