Под ударом. Что происходит вокруг министра обороны Польши

РИА Новости Украина

В польском Сейме прошли бурные многочасовые дебаты о недоверии министру обороны Антони Мацеревичу (на фото). Депутаты оппозиционных партий во главе с "Гражданской платформой" всеми силами пытались собрать 231 голос, необходимый для того, чтобы отправить министра в отставку. Но получили поддержку лишь 191 депутата. Руководство Сейма вынесло этот вопрос в повестку дня в канун открытия саммита НАТО в Брюсселе.

Бывший депутат Сейма, публицист Анджей Розенек в интервью Спутник Польша прокомментировал ситуацию.

pl.wikipedia.org Анджей Розенек. Архивное фото

В Сейме РП состоялась бурная дискуссии о недоверии для министра национальной обороны Антони Мачеревича. Предложение, выдвинутое оппозиционной партией Гражданская Платформа, не прошло, хотя общественное мнение и СМИ возмущаются, что облик Мачеревича портит польскую политику. Тогда почему он остался на своем посту, несмотря на то, что находится в топе "рейтинга непопулярности"?

– Ответ очень прост. У партии Право и Справедливость – большинство в Сейме, и она может отстоять даже самого плохого министра назло всем и прежде всего назло полякам.

Но ведь даже внутри самой партии ПиС Мачеревич у многих не пользуется популярностью…

– Да, это правда, некоторые в кулуарах говорят, что он приносит только вред партии. Однако, когда приходит время голосования, в игру вступает партийная дисциплина и ничего удивительного, что депутаты ПиС проголосовали согласно воле лидера Ярослава Качиньского.

Премьер Беата Шидло горячо защищала своего премьера, хотя знает, что его контакты с главнокомандующим страны президентом Дудой почти исключительно эпистолярные. Разве это не говорит о разногласиях в ПиС?

– Действительно, господа министр Мачеревич и президент Дуда обмениваются достаточно нелюбезными письмами. Однако, с одной стороны, это соответствует правилам, заложенным в польской конституции. Согласно ей, если речь идет о наблюдении за польской армией, их компетенции накладываются друг на друга. А с другой стороны, здесь имеют место явно недружелюбные личные отношения между двумя политиками. Вероятно, из-за трудного характера самого Мачеревича. Разногласия между министром и президентом очевидны, однако в целом партия ПиС достаточно единогласна.

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Антироссийская мания Мачеревича удовлетворяет и ПиС, и Гражданскую Платформу. Главным врагом Польши он считает Россию. Тем не менее, Мачеревич – первый министр обороны, которого в течение многих лет не приглашают в Пентагон. Как Вы думаете, почему?

– Наши партнеры в НАТО видят, что происходит. До них доходят разные курьезные высказывания Мачереича. Например, о Мистралях за доллар. Это не может остаться без реакции и из-за этого Мачеревича не рады видеть в европейских салонах, на встречах НАТО или в том же Пентагоне.

Без сомнения, Мачеревич только говорит о том, что видит врага в лице Российской Федерации. На практике его действия показывают, что он вообще никого не опасается. Он разоружает польскую армию, как будто впереди 100 мирных лет. Поэтому необходимо отделять действия министра от его высказываний.

Мачеревич остается. Что это значит для польской армии и для ближайших соседей Польши?

– Соседям нечего опасаться. Польша продолжает быть членом НАТО, альянс является оборонным союзом и не намеревается ни на кого нападать. Помимо этого Польша – член Европейского Союза, который также имеет мирный характер.

Но для польской армии тот факт, что Антони Мачеревич остается на своем посту, плохой знак. Приостановлены все программы, которые должны были сделать из польской армии современную стотысячную профессиональную армию.

Эти программы были введены еще во время правления президента Коморовского и министра Семоняка, и очень хорошо развивались. Пришел министр Мачеревич и обрубил их, делая ставку на территориальную армию, которая будет стоить 3,5 миллиарда в год, то есть 10% бюджета отведенного на всю польскую армию. Это означает, что реальная армия лишится этих средств и фактически слабеет.