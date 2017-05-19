Польша сейчас находится у позорного столба всего Евросоюза – Домагала

РИА Новости Украина

Председатель Европейского Центра геополитического анализа в Варшаве Мартин Домагала (Marcin Domagałа) отвечает на вопросы Sputnik Polska о том, почему в настоящее время к Польше так много претензий со стороны Евросоюза и о проблемах, существующих как в самой Республике Польша, так и с ее соседями.

Польша вновь оказалась под огнем. Ее критикуют за уклонение от выполнения рекомендаций Европейской комиссии по Конституционному суду, за отказ принятия беженцев. Встреча ЕК проходила за закрытыми дверями, но, как сообщало информационное агентство PAP, на заседании требовали назначить "последний срок для правительства в Варшаве" и призвать страну к ответу, так как Польша продолжает игнорировать призывы Комиссии. Какие из этого следуют выводы?

— Выводы таковы, что Польша фактически находится у "позорного столба ЕС", в том числе из-за проблемы с Конституционным судом. Однако на практике, я не думаю, что Польше угрожают санкции — формально даже по той причине, что у Польши есть очень серьезный союзник в ЕС — Венгрия. Венгрия будет блокировать такого рода инициативу, даже если подавляющее большинство стран ЕС будет настоятельно требовать ввести санкции в отношении Польши. Однако сложившаяся ситуация серьезно влияет на имидж Польши. Это может привести – и уже приводит – к тому, что Варшаву игнорируют во многих планах ЕС. Польша рассматривается в данный момент как страна с диктаторскими замашками. Это плохо сказывается не только на имидже страны, но прежде всего на ее предсказуемости. Это, к сожалению, довольно неудобная ситуация. Кроме того, польское правительство совершенно не в состоянии донести свою точку зрения до Европейской Комиссии и других институтов ЕС. Это происходит главным образом из-за отсутствия понимания у правительства того, чем руководствуется ЕС, и чего ждут от Польши.

Еще один аспект – это то, что некоторые страны постараются за счет Польши что-то заработать для себя. Я говорю здесь о перспективе санкций, ограничений по различным фондам ЕС. Почему? Потому что, если этих средств не получит Польша, то они могут достаться другим странам, и это очень удобный повод действовать против нашей страны.

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Но это не конец. Европейская комиссия пригрозила Польше и за отказ принимать беженцев, называя это "нарушением правовых обязательств". Варшаве дали срок до июня, чтобы начать прием беженцев, в противном случае последуют штрафы. Польский премьер Беата Шидло, в свою очередь, заявляет, что у Польши нет возможности в данный момент принимать беженцев. Одним словом, Польша вступает в конфронтацию с Союзом. А что потом?

— Это еще один пример того, что польская дипломатия не в состоянии донести свою позицию. Правильным является утверждение, что Польша не хочет принимать экономических мигрантов, которых слишком много среди беженцев из стран Ближнего Востока. Это правда. Проблема, однако, в другом — Польша должна принять беженцев, но только настоящих беженцев и должна нести таким образом ответственность за реальные военные действия, пусть даже и Соединенных Штатов. Она должна оплачивать счета за это. А мы видим, что проамериканское польское правительство не собирается брать на себя эту ответственность. В Польше продолжается широкая антииммигрантская кампания. Иммигрантов из стран Ближнего Востока представляют как угрозу безопасности, якобы эти люди потенциальные преступники и террористы. Такая угроза реальна, но чтобы предотвратить ее, необходима широкая программа по решению проблем этих людей, организация процесса фильтрации беженцев, чтобы отделить реальных беженцев от экономических мигрантов. К сожалению, никто в правительстве этим заниматься не собирается. Отсюда и всё непонимание, и обвинения в отсутствии солидарности в Европейском Союзе, особенно в странах, имеющих большие проблемы с приемом беженцев.

Польша не намерена играть вместе с другими членами ЕС, у нас есть свои собственные проблемы с верховенством права — вот по этим причинам и ухудшилось польское положение в Европейском Союзе. Но кроме обвинений в нарушении законности и нежелании принимать беженцев надо признать и тот факт, что польское правительство не может "продавить" свою позицию по ключевым вопросам.