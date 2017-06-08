Додон призвал обеспечить безопасность молдаван в Украине

КИШИНЕВ, 8 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон обратился к украинским властям с просьбой обеспечить безопасность молдавских граждан, которые находятся в Украине, поскольку некоторые из них подвергаются нападкам украинских радикалов.

Как написал президент Молдавии в четверг в Facebook, отношение к соотечественникам в соседней стране вызывает озабоченность. По его словам, "это не первый случай, когда атакуют молдавских граждан".

"Выступаю за хорошие, добрососедские отношения с Украиной. У нас много общего. Считаю, что наши страны должны дружить, но мы не должны навязывать друг другу свои видения. В связи с этим обращаюсь к соседнему государству с просьбой обеспечить безопасность наших граждан, которые временно или проездом находятся в Украине. Передал соответствующее обращение в министерство иностранных дел и европейской интеграции", — подчеркнул Додон.

Так молдавский лидер отреагировал на инцидент, который произошел 7 июня в Одессе. Группа украинских радикалов остановила автомобиль гражданина Молдавии с российской регистрацией. Увидев наклеенную на багажнике машины карту России, они набросились с оскорблениями на вышедшего из автомобиля гражданина Молдавии, снимая все это на камеру.