День Победы стал мощным протестом против этой власти - Павлив

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Праздничные мероприятия, посвященные 72-й годовщине победы СССР в Великой Отечественной войне в Украине стали массовыми. Несмотря на провокации радикалов-националистов, миллионы украинцев пришли почтить память героев-фронтовиков.

День Победы в этом году прошел неоднозначно. С одной стороны почтить память предков вышли миллионы украинцев, с другой — не обошлось без провокаций.

— К счастью, хоть какую-то полезную функцию выполнил Международный конкурс "Евровидение". В кои то веки украинские правохоранители отработали в рамках закона, логики и целесообразности. В большинстве случаев простым людям была предоставлена возможность почтить память погибших героев, которые ценой своих жизней сделали Великую Победу реальной. Сейчас представители власти "истерят" и "мечут икру", что в принципе не удивительно — власть получила серьезный имиджевый удар. Люди не просто отметили праздник, но в большинстве своем отдали предпочтение торжественным мероприятиям, организованным украинской оппозицией. В политическом смысле оппозиция получила огромный бонус от мероприятий 9-го мая, которые, по сути, и возглавила. На этом фоне власть выглядела блекло и даже ничтожно.

Во многих городах произошли столкновения митингующих с "правыми" радикалами. Нападения на людей были личной инициативой националистов или следствием их негласного сотрудничества с властью?

— Уверен, что оба варианта имели место быть. По большому счету, руководство страны было не заинтересовано в провокациях, проводила профилактические работы с радикальными националистическими организациями. Но дело в том, что сегодня украинская власть сама по себе не является монолитом. Возможно, какие-то отдельные силы проигнорировали попытки правоохранителей предупредить провокации.

Резонансом закончились праздничные мероприятия в Днепре, где радикальные элементы неожиданно для многих встретили решительное сопротивление полиции. Что-то пошло не по плану власти?

— Думаю, да, ведь накануне наверняка со всеми все было проговорено и все были предупреждены. Но так или иначе провокации состоялись. По мнению очевидцев, которые находились в эпицентре событий, а не "говорящих голов" власти, действия представителей полиции были в рамках закона и достаточно квалифицированными. Все что постфактум говорят политики — это пиар-отыгрывание, дистанцирование от негативного эффекта.

Как бы вы оценили реакцию главы МВД Арсена Авакова, который по итогам событий в Днепре уже уволил руководителя Главного управления Нацполиции области и руководителя городской полиции?

— Аваков всячески пытается отмежеваться от действий полиции в отношении радикальных элементов. Арсен Борисович почему-то полагает, что такая реакция правоохранителей навредит его имиджу.

Считаете ли нормальным, когда министр внутренних дел извиняется перед нарушителями правопорядка за вполне правомерные действия своих подчиненных?

— Это нонсенс. Проблема заключается в том, что Аваков позиционирует себя не как глава силового ведомства, а как политик. Исходя из его чисто политической логики, извинения в адрес националистов просто необходимы. Сюда же, к слову, можно отнести и высказывания мэра Днепра Бориса Филатова, который после столкновений на День победы заявил о прекращении финансирования ветеранских организаций. Это работа на своего избирателя. Тем более, что Филатов далеко не в первый раз делает подобные заявления.

Какова вероятность, что получив "на орехи" за правомерные действия, полиция в будущем попросту будет бояться противостоять радикалам?

— Очень надеюсь на то, что все это не более чем информационная буффонада. Хочется верить, что полицейские, которые действовали слаженно и квалифицированно не пострадают.

Президент Петр Порошенко заявил о том, что День Победы будет существовать в Украине, но проходить этот праздник будет не по российскому сценарию. Что он имел ввиду?

— Не знаю, о чем думал глава государства, делая подобные заявления, это вопрос к его спичрайтерам. Так или иначе, 9 мая будет проходить так, как этого будут хотеть украинцы, как они посчитают это нужным по велению души и сердца. Никакая власть не заставит людей иначе относиться к этому празднику. День Победы в этом году в очередной раз это продемонстрировал.

В обществе просыпается самосознание или людям просто надоело бояться?

— Думаю, что это некая форма цветочного протеста против власти. Посмотрите сколько цветов было на мемориалах в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре. Это сильный протест против того, что происходит в стране. Ведь, по большому счету, в конце "девяностых" этот праздник где-то даже затухал, воспринимался обывательски. Сейчас катастрофа, которая произошла со страной в последние годы мобилизует людей. В простых и понятных формах люди реализуют свою возможность сопротивляться этой власти и тому, что она несет в Украину?

В будущем празднование Дня Победы станет еще более масштабным?

— Абсолютно в этом уверен. Людей будет все больше и больше, вплоть до того, как действующая власть станет страницей, которую украинский народ просто перевернет.

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