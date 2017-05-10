День Победы, опрос экспертов: власть и идеология пока проигрывают

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Хотя государство пытается изменить общественное мнение, пытается сконцентрировать внимание на 8 мая, пытается, скажем так, День Победы подменить в общественном сознании Днем памяти погибших, Днем примирения. Но пока что, если посмотреть на количество людей, которые вчера вышли на улицы украинских городов, причем, не организованно, по большому счету, то пока можно сказать, что государство и идеологи нынешнего государства проигрывают.

В МВД сообщили, что в Украине состоялось около 1700 различных мероприятий, акций и маршей, в которых приняли участие более полумиллиона человек. А к охране правопорядка в стране, по случаю празднования 72-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне было привлечено более 30 тысяч силовиков.

За различные нарушения задержали более 50 человек, 33 из которых — в Киеве. Нарушителям правопорядка инкриминируют использование запрещенной символики тоталитарных режимов, хулиганство и сопротивление работникам власти.

Последствия столкновений в День Победы прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Почему этот праздник в последние годы настолько политизирован?

— Сегодня, скажем так, поход с портретами дедов и с цветами к памятникам воинам Второй мировой войны воспринимается в определенный момент, как демонстрация гражданской позиции, прежде всего наперекор той гуманитарной, скажем так, мифологеме, которую сегодня пытается построить власть. И действительно сравнивают сегодня численность мероприятий на 9 мая и тех официальных мероприятий, которые происходят на 8 мая. Мне кажется, что, к сожалению, пока о примирении речь не идет. Сегодня пока что идет речь о конкуренции между двумя гуманитарными, а также идеологическими подходами. Социология показывает, что 60-90%, в зависимости от социологического опроса, людей в Украине считают День Победы праздником. Хотя государство пытается изменить общественное мнение, пытается сконцентрировать внимание на 8 мая, пытается, скажем так, День Победы подменить в общественном сознании Днем памяти погибших, Днем примирения. Но пока что, если посмотреть на количество людей, которые вчера вышли на улицы украинских городов, причем, не организованно, по большому счету, то пока можно сказать, что государство и идеологи нынешнего государства проигрывают.

Вчера были самые различные скандалы и акции. И по факту остались недовольны все стороны. Означает ли это, что власти пытались быть одинаково удаленными от всех или нет?

— Я не думаю, что это означает удаленность в равной степени. Я думаю, что это, скорее всего, означает определенную децентрализацию работы правоохранительных органов. Так мы можем ее называть. По большому счету, правопорядок в тех или иных городах и то, к чему привела ситуация, то есть были правонарушения и стычки, не были, кого полиция задерживала зависело от решения местного полицейского руководства. И поэтому мы видим такой, на самом деле, разнобой решений, отсутствие какого-то такого цельного государственного подхода. Где-то люди шли с георгиевскими ленточками и с красными флагами, и без проблем это проходило. Где-то из-за этого возникали стычки, где-то правые радикалы не допустили людей и не допускали людей к местам поклонения, памятникам Великой Отечественной, Второй мировой войны. Поэтому мне показалось, что в какой-то мере государство просто не имело, и руководство МВД не имело целостного подхода, а если и имело, то все-таки общественное мнение, которое на стороне людей было вчера, безусловно, которые вышли на праздник. Общественное мнение меняло и влияло на качество работы полиции. Хотя, к сожалению, общим выводом из этой ситуации можно сделать то, что все же закон вчера в Украине функционировал со значительными ограничениями. Потому что во многих случаях, к сожалению, полиция не смогла не допустить столкновений, не смогла обеспечить право граждан пройтись к памятникам. Даже те же претензии к определенным символам войны, они тоже сегодня не достаточно законодательно обоснованы. То есть нет решений о запрете. Вместе с тем, мы видим такой неформальный запрет, который только добавляет масла в огонь и линии противостояния.

Свое мнение о столкновениях в День Победы также выразил в эфире Голоса Столицы политтехнолог Олег Постернак.

Видите ли вы некую тенденцию к тому, чтобы политический фактор Дня Победы уходил?

— Хорошее государство думает о будущем, но, увы, наше государство продолжает копаться в прошлом и искать фантомы, хвататься за них. На самом деле все, что происходило вчера, 9 мая, довольно печально и прискорбно наблюдать, порой даже нелепо. Во-первых, потому, что власть могла отнестись к определенным чувствам и определенным взглядам о прошлом части населения более толерантно, потому что есть понятие традиции в сфере политики. Когда 9 мая многими воспринимается, как некий символ великого, символ действительно значительной победы над фашизмом. С другой стороны, существует некая новая тенденция, когда действительно память о прошлом не является в этом празднике ведущей, а политический пафос, надрыв, эмоции превалируют над знаниями и логикой об этих событиях. Я уверен, что у нас сегодня мало кто сможет назвать всех четырех командующих четырех украинских фронтов на разных этапах, мало кто сможет назвать тех, кто оборонял Киев в 1941 году. То есть само знание, сам логический контекст событий Второй мировой войны и Великой Отечественной войны как ее составной части, не значителен. В то время, как мишура политическая и попытки опять свести все на уровень символов, взглядов, эмоций, чувств, борьбы, к сожалению, власть только подыграла вчера этим эмоциям.

Периодически звучат заявления о том, что 9 мая пора отменить, как выходной день. Каков ваш прогноз будет по этому поводу?

— Это очень тесно связано с идеей, которая постепенно возникает в умах некоторых государственных мужей, я имею в виду всеобщее электронное декларирование. Это все из одной оперы. Попытка влезть в личный график, в личную жизнь, в личные взгляды граждан, это все будет восприниматься крайне негативно и раздражительно. Не то, не там и не к месту данные инициативы. Если уж так по трудовому законодательству проблема с выходными днями, а последнее время наша власть только их множит, добавляя многие государственные, к государственным праздникам и выходным другие даты, более весомые, возможно, в современный контекст. Но если власть желает действительно примирения, под эгидой которого и прошло празднование 8 и 9 мая. Нужно чувствовать и слышать людей. А сейчас это не самый важный и актуальный вопрос.

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Ранее юрист Юрий Минкин в эфире "ГС" спрогнозировал, что может грозить активистам, спровоцировавшим в День Победы столкновения, в результате которых были травмированы как полицейские, так и участники акций.

Также народный депутат Наталия Веселова заявила в эфире "ГС", что выплаты касаются не только участников Второй мировой войны, а и тех, кто подпадает под действие ряда законов, в том числе о статусе ветеранов войны.